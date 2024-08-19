MLB／當紅炸子雞對決！大谷賈吉誰更讓人興奮 大聯盟官方也無解

頂尖對決！道奇日籍好手大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是大聯盟當紅炸子雞，兩人各有擁護者，大谷在美聯時期也經常與賈吉做對比。日前大聯盟官方節目《MLB Now》就針對本季表現，討論「誰是更能讓人興奮的球員？」

前大聯盟總管菲利普斯（Steve Phillips）就力挺大谷翔平，他說道：「賈吉無庸置疑是很棒的球員，身為目前大聯盟全壘打王，他大概比大谷多6、7記全壘打。不過大谷比賈吉多20幾次盜壘成功，他能夠比賈吉進佔更多壘包；賈吉則是可以守備，不過在防守上並不是位令人興奮的球員。」

菲利普斯認為，大谷翔平單純作為打者的數據更具說服力，不過由於大谷擔任指定打擊，因此無法同賈吉能夠進行守備，「但大谷能不斷擊出紮實平飛球，還有在壘間奔跑的腳程總能讓他多進佔壘包。」

專欄作家派克（Rob Parker）則支持賈吉：「對我來說是賈吉。如果純論天賦，你會想要選大谷，因為他可以能投能打，所以我沒有談論這方面，因為我覺得是沒有爭議的。我所說的是觀賞性這件事。」

事實上，兩人今年都打出瘋狂表現，截至今天，賈吉本季累積44轟，位居聯盟全壘打王，大谷則是39轟37盜，美國專欄作家李文（Matt Levine）就認為，這個問題沒有答案，因為兩人都定義了棒球巨星該有的樣子，他們的偉大無須多言。