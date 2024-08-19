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MLB／大谷有望破史丹頓怪力紀錄 連2個月6轟9盜道奇隊史首人

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日籍球星大谷翔平今夯出本季第39轟，擊球初速達113.5哩（約182.6公里），有望追上「法官」賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）怪力紀錄。

大谷翔平5局上相中紅雀隊先發投手葛雷（Sonny Gray）曲球，轟出右外野陽春砲，飛行距離396呎，擊球初速113.5哩，以39轟暫居國聯全壘打王。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷本季已累積13發擊球初速113哩以上全壘打，這是自2015年「Statcast」系統啟用以來第3高，僅次2017年賈吉的15轟和2017年史丹頓的18轟，大谷有望在本季超越這項紀錄。

另外，據《OptaSTATS》統計，大谷之前從未有道奇球員單月至少「6轟9盜」，大谷7月有6轟12盜，8月也已經累積7轟9盜，持續創造隊史紀錄。大谷本季已有39轟37盜，即將進入「40轟40盜」俱樂部。

大谷翔平 道奇

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