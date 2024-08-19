MLB／洋基霍梅斯單季10次關門失敗聯盟最慘 教頭：不會換終結者
「MLB少棒聯盟經典賽」今天亮相，不過洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）沒能成為孩童榜樣，再度關門失敗，本季第10次砸鍋也是大聯盟最多。最後條紋軍在延長賽以2：3不敵老虎，但賽後教頭布恩（Aaron Boone）仍表示不會換下霍梅斯。
9局下洋基握有1分領先，此時霍梅斯登板救援，在飆出1K後被基斯（Colt Keith）擊出二壘安打，隨後在2人出局情況面對大物新人楊恩（Jace Jung）被敲出1發關鍵左外野安打，最終2：2進入延長賽。
本場比賽霍梅斯主投1局被敲2安失1分外帶3K，賽後防禦率2.88。在輸給老虎後，他吞下本季第10次救援失敗，不僅是大聯盟本季最多，也是洋基自1987年里蓋提（Dave Righetti）單季13次砸鍋以來，條紋軍再次出現單季10次救援失敗的投手。
賽後針對那記關鍵安打，洋基總教練布恩表示除了被基斯敲二壘安打的那次伸卡球偏高，霍梅斯整場比賽的伸卡球都很犀利，滑球品質也很好。
布恩進一步強調，霍梅斯仍會繼續擔任終結者，「霍梅斯確實有些不順導致10次救援失敗，但事實是他現在投得很好。現在霍梅斯仍是那個人（守護神）。」
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