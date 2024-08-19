MLB／道奇牛棚防禦率2.21仍遭DFA 羅伯茲：剛開始展現潛力
道奇隊今天將29歲螺旋球投手哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）指定讓渡（DFA），把25歲潛力右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）放進40人名單。
哈尼威爾曾在2016年入選百大新秀，但飽受傷病困擾，直到2021年4月11日才迎來大聯盟初登板。哈尼威爾去年效力教士和白襪隊，防禦率4.82，今年先與海盜隊簽約，只出賽2場，防禦率2.70，7月12日被DFA。
道奇隔天就撿走哈尼威爾，他在道奇出賽10場，主投20.1局送出12K，防禦率2.21，每局被上壘率1.18，沒想到還是被放棄。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）肯定哈尼威爾的表現，「他非常有自信，變速球和螺旋球都有點特別，我認為我們在正確時間得到他，一位曾處於低谷的人，迎來新的開始。作為一名29歲球員，他大聯盟經驗不多，我認為他才剛開始展現潛力。」
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