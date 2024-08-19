快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

MLB／道奇牛棚防禦率2.21仍遭DFA 羅伯茲：剛開始展現潛力

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲螺旋球投手哈尼威爾被道奇DFA。 法新社
29歲螺旋球投手哈尼威爾被道奇DFA。 法新社

道奇隊今天將29歲螺旋球投手哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）指定讓渡（DFA），把25歲潛力右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）放進40人名單。

哈尼威爾曾在2016年入選百大新秀，但飽受傷病困擾，直到2021年4月11日才迎來大聯盟初登板。哈尼威爾去年效力教士和白襪隊，防禦率4.82，今年先與海盜隊簽約，只出賽2場，防禦率2.70，7月12日被DFA。

道奇隔天就撿走哈尼威爾，他在道奇出賽10場，主投20.1局送出12K，防禦率2.21，每局被上壘率1.18，沒想到還是被放棄。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）肯定哈尼威爾的表現，「他非常有自信，變速球和螺旋球都有點特別，我認為我們在正確時間得到他，一位曾處於低谷的人，迎來新的開始。作為一名29歲球員，他大聯盟經驗不多，我認為他才剛開始展現潛力。」

道奇

相關新聞

MLB／第39轟出爐助克蕭奪勝 大谷翔平離「40-40」更近了

道奇隊作客聖路易，今天對紅雀隊進行3連戰最後一戰，也是本季最後一次交手，大谷翔平5局上轟出陽春砲，攻下全場第1分，幫助道...

MLB／美聯三冠王史庫柏逃敗 老虎延長賽再見安打KO洋基

一年一度的世界少棒聯盟經典賽今天在威廉波特登場，洋基隊領先到9局下兩出局被追成1：1平手，美聯三冠王史庫柏（Tarik ...

MLB／7月瘋到8月！巨人塞揚史奈爾鬼神表現 近8戰飆70K防禦率1.03

巨人塞揚左投史奈爾（Blake Snell）狀態持續火燙，今天對上運動家7局狂飆10K僅失1分，幫助球隊4：2取得勝利。 今年3月加盟巨人的史奈爾受傷是影響，本季表現不穩。不過7月他找回塞揚身手

MLB／「8-9-4-2」雙殺守備超罕見 馬林魚寫下近124年紀錄

馬林魚隊作客紐約，今天對大都會隊3連戰最後一戰出現超罕見「8-9-4-2」雙殺守備，根據大聯盟官方數據，這是大聯盟從19...

MLB／道奇牛棚防禦率2.21仍遭DFA 羅伯茲：剛開始展現潛力

道奇隊今天將29歲螺旋球投手哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）指定讓渡（DFA），把25歲潛力右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）放進40人名單。 哈尼威爾曾在2016

MLB／克蕭化身滾地球大師70球投完6局 道奇教頭大讚控球能力

道奇隊塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）今天繳出6局無失分好投，加上大谷翔平本季第39轟加持，道奇最終以2：1險勝紅雀隊。 克蕭去年11月動左肩手術，今年7月25日才重返大聯盟，本場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。