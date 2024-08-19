MiLB／小聯盟台灣日 沙子宸先發見滿場鄉親直呼幸福窩心

舊金山巨人1A球隊「聖荷西巨人」今天舉行台灣日，效力奧克蘭運動家隊的旅美投手沙子宸客場先發，看見滿場台灣球迷，他直呼很幸福，啦啦隊員苡萱和壯壯也特地送上家鄉味零嘴為他加油。

美國職棒小聯盟首個台灣日今天在「聖荷西巨人」（San Jose Giants）登場，賽前，球場播放味全龍「大師兄」林智勝、吉力吉撈、及旅美球員高中教練的預錄影片，為17位在小聯盟奮鬥的台灣球員加油。

隨後，啦啦隊員苡萱和壯壯進行開場表演炒熱氣氛。2024美國亞裔女士台灣代表（Mrs. Taiwan USA2024）王正儀（Amy Wang）擔任開球嘉賓。

今天1A賽事巨人與運動家交手，效力運動家的沙子宸先發登板，台灣球迷、包括北勢國中青少棒隊員到場打氣，在現場高喊「沙子宸加油、台灣加油」。

20歲的沙子宸去年2月正式加盟運動家隊、去年4月赴美，他賽前受訪表示，美國重視自主性訓練，練習時間較台灣短，但強度很高。即便辛苦，他鼓勵年輕球員，若想赴美追夢不要放棄希望，「相信自己，沒有想像中困難，做才知道」。

評價自己這個賽季表現，沙子宸說「還有很多加強空間」，將利用休賽期間調整身心，希望明年能夠更上一層樓；他也表示，未來想在美國繼續打拚。

啦啦隊員苡萱（左）和壯壯（右）18日受邀到舊金山巨人1A球隊「聖荷西巨人」台灣日表演，特地帶上家鄉味零嘴牛軋糖、鳳梨酥給客場出賽的台灣選手沙子宸。中央社

生活適應上，他坦言常會想念家鄉味，也會利用到聖荷西出賽的機會尋覓台灣美食。日前剛和運動家簽約的林維恩曾說期待到美國能吃到「沙子宸牌」滷肉飯，沙子宸笑說，兩人已經聯繫上，「他（林維恩）自己也會做滷肉飯」。

苡萱和壯壯今天受邀到現場表演，特地帶上家鄉味零嘴牛軋糖、鳳梨酥給沙子宸。壯壯也希望藉由台式應援幫所有小聯盟選手打氣，朝大聯盟進一步邁進。

沙子宸今天主投4局失2分，送出2次保送、飆出5K，他賽後表示，最近表現起起伏伏，今天狀況還可以，看到滿場球迷難免有點緊張，不想辜負大家的期望，在異地打拚，「有很多台灣人來現場加油是一件很幸福的事情，謝謝你們」。

主辦單位北美台灣一級棒聯盟統計，今天約有500名台僑和台灣人到場支持旅美球員。比賽結束後，大批球迷在球場外守候，沙子宸也一一替大家簽名。

舊金山巨人1A球隊「聖荷西巨人」18日舉行台灣日，效力奧克蘭運動家隊的旅美投手沙子宸客場先發，看見滿場台灣球迷，他直呼很幸福。中央社

球迷鄭權賢受訪說，希望在海外奮鬥的球員永不放棄夢想、勿忘初心，經過磨練後能更珍惜成功，並把赴美練就的技術和經驗帶回台灣。

北美台灣一級棒聯盟執行長陳文澤期待，透過活動凝聚台灣人，讓大家在溫馨歡樂的氣氛下享受美國球場文化，為各個世代在不同層級奮鬥的球員們喝采。