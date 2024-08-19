MLB／克蕭化身滾地球大師70球投完6局 道奇教頭大讚控球能力

道奇隊塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）今天繳出6局無失分好投，加上大谷翔平本季第39轟加持，道奇最終以2：1險勝紅雀隊。

克蕭去年11月動左肩手術，今年7月25日才重返大聯盟，本場比賽是他回歸後代表作，只用70球就投完6局，被敲4安，投出2K和1保送，共製造10次滾地球出局，防禦率降至2.63。

這是去年9月23日以來，克蕭再度繳出無失分好投，他受訪時表示，「我製造很多滾地球，降低用球數，給球隊今天需要的東西。我忘記肩膀不痛是什麼感覺，醒來時感覺一切都很好。」

克蕭本場速球均速只有90.1英里（約145公里），道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，「雖然球速不是95或97英里（約156公里），但靠著控球能力、投好球的勇氣，在球數上領先打者。」羅伯茲大讚，「他做了他總是能做到的事，很好地將速球控制在好球帶兩側。」