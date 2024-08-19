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MLB／小熊打線集體熄火 今永昇太先發5局失1分仍吞敗投

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太繳出5局失1分優質表現仍吞本季第3敗。 法新社
今永昇太繳出5局失1分優質表現仍吞本季第3敗。 法新社

小熊日籍好手今永昇太掛帥先發，今天在主場迎戰藍鳥繳出5局失1分優質表現。不料進攻端隊友完全熄火，全場只打出4支安打，1分未得。終場小熊0：1敗給藍鳥，今永昇太吞本季第3敗。

首局今永昇太連抓兩個出局數，不過接下來先是丟出保送，再被對手敲出安打，讓藍鳥攻佔一、二壘。好在他最後順利解決最後1位打者霍爾維茲（Spencer Horwitz），但首局就用31球。

2局上2人出局時，25歲新秀洛普費多（Joey Loperfido）抓住今永昇太1顆好球帶上緣的四縫線速球，敲出陽春砲。這是兩隊全場唯一得分，今永昇太失分後狀態也迅速回穩，第3到5局也只被敲出2支短程安打，完成投球工作。

本場比賽今永昇太主投5局用97球，投出69顆好球，包含那隻陽春砲在內共挨4安失1分。並且飆出6K，賽後防禦率3.11。儘管繳出優異表現，但仍吞下敗投，這是他6月後再次吞敗，本季戰績為9勝3敗。

賽後談到那支決定性的全壘打，今永昇太透過翻譯說道：「那是一顆壞球，面對打者的策略是『嘗試丟在好球帶上方』，所以他能夠把這球轟出去，你只能對他表示敬意。」

MLB 今永昇太 小熊

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