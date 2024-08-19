MiLB／陳柏毓2A先發苦吞第9敗 沙子宸1A挨轟無關勝負

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天在美職小聯盟2A出賽，先發投2局失2分責失分、吞下本季第9敗；運動家隊1A投手沙子宸則是先發4局挨1轟，失掉2分責失分、無關勝敗。

海盜隊小聯盟2A今天與巴爾的摩金鶯隊交手，海盜隊2名台灣球員都有先發，陳柏毓擔任先發投手，鄭宗哲先發打5棒、守二壘。

陳柏毓1局上雖有投出2次四壞保送、但沒有失分，2局上被首名打者敲安、再被敲出二壘打掉分，接著投出保送，1人出局後再被敲出安打，加上隊友守備失誤、再掉2分，2局投完球隊0比3落後時退場。

陳柏毓今天總計用44球投2局，被敲出3支安打，投出1次三振、3次四壞保送，失掉3分（2分責失分），球隊終場以2比6吞敗，陳柏毓吞下個人本季第9敗，賽後防禦率4.24。

鄭宗哲今天2局下敲出三壘方向飛球出局，5局下敲出一壘方向滾地球出局，7局下吞下三振，9局下敲出中外野方向飛球出局，總計4打數沒有安打，賽後打擊率2成23。

沙子宸。圖／啟程國際運動行銷

奧克蘭運動家隊1A今天與舊金山巨人隊1A交手，運動家隊派出台灣投手沙子宸先發，沙子宸前2局沒有失分，3局下1人出局後先投出保送，接著被敲出2分砲，但及時回穩，連續投出2次三振、沒有多掉分數。

沙子宸今天總計用54球投4局，僅被敲出1支安打就是全壘打，投出5次三振、2次保送，失掉2分責失分，球隊終場以6比7吞敗，沙子宸無關勝敗，賽後防禦率5.83。