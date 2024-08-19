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MLB／金鶯3支安打擊敗11安紅襪 追上洋基並列美聯最強
金鶯隊今天在巴爾的摩主場對紅襪隊之戰，受制於3名投手只出現3支安打，產量足足少了對手8支，但靠兩支全壘打轟下江山，終場以4：2獲勝，不但4連戰平手，且以73勝52敗追平洋基隊，並列美聯東區排名第1，同為美聯戰績最佳球隊。
兩隊打完前4局都未得分，金鶯5局下靠拉契曼（Adley Rutschman）陽春砲取得領先，6局下再靠保送、觸身球、紅襪失誤和韓德森（Gunnar Henderson）兩分砲，一口氣攻下3分奠定勝基，紅襪8、9局上各得1分，未能改變戰局。
韓德森目前33轟在美聯排名第4，前3名是洋基隊賈吉（Aaron Judge）44轟、桑坦德（Anthony Santander）36轟、洋基隊索托（Juan Soto）34轟。
金鶯先發投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）用99球完成6局任務，被揮出7支安打、無失分，奪下本季第6勝，最近連續3場先發合計17.2局都讓對手掛零。
紅襪11支安打只得兩分，近10戰只拿4勝，美聯外卡排名第4，落後皇家隊3.5場勝差，總教練柯拉（Alex Cora）說：「每場比賽都很重要，我們是優秀的團隊，會繼續追趕。」
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