快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／金鶯3支安打擊敗11安紅襪 追上洋基並列美聯最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韓德森33轟在美聯排名第4。 美聯社
韓德森33轟在美聯排名第4。 美聯社

金鶯隊今天在巴爾的摩主場對紅襪隊之戰，受制於3名投手只出現3支安打，產量足足少了對手8支，但靠兩支全壘打轟下江山，終場以4：2獲勝，不但4連戰平手，且以73勝52敗追平洋基隊，並列美聯東區排名第1，同為美聯戰績最佳球隊。

兩隊打完前4局都未得分，金鶯5局下靠拉契曼（Adley Rutschman）陽春砲取得領先，6局下再靠保送、觸身球、紅襪失誤和韓德森（Gunnar Henderson）兩分砲，一口氣攻下3分奠定勝基，紅襪8、9局上各得1分，未能改變戰局。

韓德森目前33轟在美聯排名第4，前3名是洋基隊賈吉（Aaron Judge）44轟、桑坦德（Anthony Santander）36轟、洋基隊索托（Juan Soto）34轟。

金鶯先發投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）用99球完成6局任務，被揮出7支安打、無失分，奪下本季第6勝，最近連續3場先發合計17.2局都讓對手掛零。

拉契曼敲出陽春砲。 美聯社
拉契曼敲出陽春砲。 美聯社

紅襪11支安打只得兩分，近10戰只拿4勝，美聯外卡排名第4，落後皇家隊3.5場勝差，總教練柯拉（Alex Cora）說：「每場比賽都很重要，我們是優秀的團隊，會繼續追趕。」

洋基 紅襪 金鶯

延伸閱讀

MLB／美聯三冠王史庫柏逃敗 老虎延長賽再見安打KO洋基

MLB／連記錄組都暈了？紅人三壘手墊3步還暴傳 竟一度給安打

MLB／MVP預測票選出爐！大谷穩居國聯第1、賈吉面臨挑戰

MLB／美聯分區龍頭大對決 守護者主場開金鶯魯閣

相關新聞

MLB／第39轟出爐助克蕭奪勝 大谷翔平離「40-40」更近了

道奇隊作客聖路易，今天對紅雀隊進行3連戰最後一戰，也是本季最後一次交手，大谷翔平5局上轟出陽春砲，攻下全場第1分，幫助道...

MLB／美聯三冠王史庫柏逃敗 老虎延長賽再見安打KO洋基

一年一度的世界少棒聯盟經典賽今天在威廉波特登場，洋基隊領先到9局下兩出局被追成1：1平手，美聯三冠王史庫柏（Tarik ...

MLB／7月瘋到8月！巨人塞揚史奈爾鬼神表現 近8戰飆70K防禦率1.03

巨人塞揚左投史奈爾（Blake Snell）狀態持續火燙，今天對上運動家7局狂飆10K僅失1分，幫助球隊4：2取得勝利。 今年3月加盟巨人的史奈爾受傷是影響，本季表現不穩。不過7月他找回塞揚身手

MLB／「8-9-4-2」雙殺守備超罕見 馬林魚寫下近124年紀錄

馬林魚隊作客紐約，今天對大都會隊3連戰最後一戰出現超罕見「8-9-4-2」雙殺守備，根據大聯盟官方數據，這是大聯盟從19...

MLB／30隊開轟制霸卻說看不到「未來」 大谷翔平認近況不好

大谷翔平有開轟、有兩次盜壘的一天，道奇全場2分進帳都與他有關，但敵不過紅雀隊3轟狙擊，道奇隊終場以2：5落敗。大谷在今天...

MLB／連記錄組都暈了？紅人三壘手墊3步還暴傳 竟一度給安打

皇家隊今天以13：1打爆紅人隊，打到記錄組都暈頭轉向，9局上紅人三壘手馬提（Noelvi Marte）墊了三步還傳出暴傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。