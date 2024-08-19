MLB／7月瘋到8月！巨人塞揚史奈爾鬼神表現 近8戰飆70K防禦率1.03

巨人塞揚左投史奈爾（Blake Snell）狀態持續火燙，今天對上運動家7局狂飆10K僅失1分，幫助球隊4：2取得勝利。

今年3月加盟巨人的史奈爾受傷是影響，本季表現不穩。不過7月他找回塞揚身手，並將瘋狂表現延續到8月。今天對上運動家他再度詮釋完美壓制，主投7局用球數109球，飆出10K、挨6安僅失1分，上演優質先發，賽後防禦率低至3.67。

Blake Snell got a generous strike call that would've resulted in the go-ahead run, then Mark Kotsay got ejected for chirping the umpire from the dugout at the beginning of the next inning pic.twitter.com/lELp8Sdpz1 — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年8月18日

史奈爾在防守端做出貢獻，不過球隊打線也受到對手壓制。兩隊一路鏖戰至延長賽，最終靠著恩卡納席翁（Jerar Encarnacion）和康佛托（Michael Conforto）背靠背開轟灌進3分，巨人才以4：2戰勝運動家。

史奈爾展現塞揚威力。 路透社

近8場比賽史奈爾主投52.1局猛飆70K，防禦率是極低的1.03，每局被上壘率則是0.69，鬼神表現堪稱打者最懼怕的存在。