MLB／「8-9-4-2」雙殺守備超罕見 馬林魚寫下近124年紀錄

馬林魚隊作客紐約，今天對大都會隊3連戰最後一戰出現超罕見「8-9-4-2」雙殺守備，根據大聯盟官方數據，這是大聯盟從1900年至今首次發生，馬林魚終場也以3：2獲勝，逃過系列賽被橫掃的命運。

大都會1局下1出局攻占一、二壘，阿隆索（Pete Alonso）揮出中外野全壘打牆前飛球，馬林魚中外野手希爾（Derek Hill）接殺後撞牆倒地，順勢把球拋給補位的右外野手桑契斯（Jesus Sanchez），快速回傳二壘手羅培茲（Otto Lopez），再轉捕手佛提斯（Nick Fortes），整個過程完全沒有浪費時間。

WILD Marlins double play.



Derek Hill leaping catch at the wall. Mark Vientos tries scoring from 2nd on the sac fly and gets thrown out at the plate. Great relay all around. pic.twitter.com/vSwarhxQbq — Fish On First (@FishOnFirst) 2024年8月18日

大都會跑者韋恩托斯（Mark Vientos）從二壘直衝本壘，原本信心滿滿卻被觸殺，氣得把頭盔用力甩在地上。

馬林魚中外野手希爾上演精彩接殺更擊出致勝安打。 法新社

希爾不只守備立大功，7局上靠暴投跑回追平分，8局上更是揮出勝利安打，幫助馬林魚1分險勝，他說：「贏得一場勢均力敵的比賽總是好事，向自己和球隊證明我們有能力贏球。」