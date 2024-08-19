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MLB／「8-9-4-2」雙殺守備超罕見 馬林魚寫下近124年紀錄
馬林魚隊作客紐約，今天對大都會隊3連戰最後一戰出現超罕見「8-9-4-2」雙殺守備，根據大聯盟官方數據，這是大聯盟從1900年至今首次發生，馬林魚終場也以3：2獲勝，逃過系列賽被橫掃的命運。
大都會1局下1出局攻占一、二壘，阿隆索（Pete Alonso）揮出中外野全壘打牆前飛球，馬林魚中外野手希爾（Derek Hill）接殺後撞牆倒地，順勢把球拋給補位的右外野手桑契斯（Jesus Sanchez），快速回傳二壘手羅培茲（Otto Lopez），再轉捕手佛提斯（Nick Fortes），整個過程完全沒有浪費時間。
大都會跑者韋恩托斯（Mark Vientos）從二壘直衝本壘，原本信心滿滿卻被觸殺，氣得把頭盔用力甩在地上。
希爾不只守備立大功，7局上靠暴投跑回追平分，8局上更是揮出勝利安打，幫助馬林魚1分險勝，他說：「贏得一場勢均力敵的比賽總是好事，向自己和球隊證明我們有能力贏球。」
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