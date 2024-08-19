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MLB／美聯三冠王史庫柏逃敗 老虎延長賽再見安打KO洋基
一年一度世界少棒聯盟經典賽今天在威廉波特的鮑曼球場登場，洋基隊領先到9局下兩出局被追成1：1平手，美聯三冠王史庫柏（Tarik Skubal）也逃過敗投，老虎隊延長10局下靠米多斯（Parker Meadows）再見安打，終場以3：2獲勝。
洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）投6局，被揮出4支安打無失分，史庫柏（Tarik Skubal）同樣投6局，被安打3、保送4，唯一失分是6局上暴投送分，以0：1落後。
老虎9局下反撲，基斯（Colt Keith）二壘打帶動攻勢，兩出局後容恩（Josh Jung）關鍵安打追平比數，史卓曼的勝投被第4任投手霍梅斯（Clay Holmes）搞砸，兩隊進入延長賽。
洋基10局上靠勒梅修（DJ LeMahieu）安打攻下1分，但老虎打出氣勢，10局下麥金斯崔（Zach McKinstry）代打追平比數，接著盜上二壘，米多斯揮出再見安打逆轉戰局。
史庫柏挑戰本季第15勝未成，目前14勝仍和勇士隊塞爾（Chris Sale）在大聯盟並列領先，防禦率2.49、奪三振185次也在美聯排名第1，暫時保住三冠王地位。
這項經典賽事明年將由水手、大都會隊交手。確定在8月18日進行。
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