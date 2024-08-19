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MLB／第39轟出爐助克蕭奪勝 大谷翔平離「40-40」更近了
道奇隊作客聖路易，今天對紅雀隊進行3連戰最後一戰，也是本季最後一次交手，大谷翔平5局上轟出陽春砲，攻下全場第1分，幫助道奇領先到終場以2：1獲勝，本季39轟仍居國聯全壘打王。
大谷對5打數1安打、吞下兩次三振，本季打擊率從2成91降為2成90，在國聯排名第9，打點88分仍是第2，落後勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）5分。
大谷面對紅雀先發投手葛雷（Sonny Gray），首局首打席被三振，3局上三壘飛球出局，5局上再度對決，第1球就出棒，把79英里曲球轟上中右外野看台，飛行距離396英呎，也是對紅雀連續兩天開轟。
大谷2021年46轟締造個人單季最多轟紀錄，去年44轟奪下美聯全壘打王，生涯第3次單季40轟只差1轟，而且本季已有37次盜壘成功，離全壘打、盜壘「雙40」也愈來愈近。
道奇5局上攻下兩分，紅雀直到8局下才靠努特巴爾（Lars Nootbaar）陽春砲破蛋，仍以1分之差落敗，本季對戰7場吞下5敗。
道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）先發6局，被揮出4支安打、1次保送，優質表現奪下本季第2勝；他只用70球就完成6局任務，強調讓對手打出很多滾地球，是降低用球數的主因。
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