MLB／紐約大都會AI台灣日 逾千名台球迷共襄盛舉

美國職棒大聯盟紐約大都會隊AI台灣日，邀請圖策科技執行長林清詠擔任開球嘉賓，期望讓美國民眾看見台灣的人工智慧實力；針對台灣球迷釋出的1400張球票也全數售罄，反應熱烈。

大都會AI台灣日（AI Taiwan）17日在紐約花旗球場舉行。即使天公不作美，球賽進行時突然下起大雨，卻沒有澆熄球迷熱情，繼續享受這場屬於台灣的棒球盛會。

今年大都會AI台灣日由紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會合作舉辦。日前大都會球團宣布，將以多元文化共融為由，捨棄單獨族裔的主題日，使得已舉辦近20年的大都會台灣日面臨挑戰。台灣商會深知台灣民眾對於棒球運動的熱愛，為守護傳統而接下籌辦活動的重責大任。

紐約台灣商會會長林慶甫表示，今年籌辦活動比較匆忙，大約3個月前才確定能夠舉辦。多虧許多台僑社團積極協助，活動才能順利舉行。他補充，棒球是台灣的國球，而AI台灣諧音「愛台灣」，期望能帶著這個祝福，將棒球日結合台灣引以為傲的AI產業，繼續推行台灣棒球主題日。

今天比賽由大都會出戰邁阿密馬林魚隊，為配合AI主題，邀請到圖策科技（Graphen）執行長林清詠擔任開球嘉賓。林清詠曾任IBM首席科學家，創立的圖策科技致力於AI技術開發，更在COVID-19疫情期間利用AI模型準確預測疫情散布情形。

林清詠說，自己以前幾乎每年都會來參加台灣日，這次從觀眾轉變成開球嘉賓，對他來說是一個非常高的榮耀，也說明台灣的AI受到肯定。他希望透過這次活動宣傳，讓台美在AI方面有更多的交流和合作。

來自紐澤西的台灣球迷葉佳銘說，之前有聽說台灣日可能辦不成，看到活動成功回歸覺得很感動，因為對於許多在美台人而言，台灣日就是他們一年一度和朋友重聚的機會；另一名台灣球迷李汪翰則認為，這個活動能夠增加台灣的國際曝光度，他認為相當有意義。

住在紐約已超過10年的台灣球迷黃兆駿表示，台灣日讓長年待在國外的台灣人能一解思鄉之情，認為活動的舉辦有其必要性，期望主辦單位能持續爭取台灣日的舉行。