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MiLB／潘文輝後援登板止血奪救援成功 鄭宗哲貢獻打點

中央社／ 台北18日電
潘文輝。報系資料照
潘文輝。報系資料照

旅美費城人隊投手潘文輝今天在小聯盟高階1A後援登板止血，投2局無失分，拿下本季首次救援成功；匹茲堡海盜隊2A野手鄭宗哲則是5打數沒有安打，但有1分打點。

美國職棒小聯盟高階1A費城人隊今天與芝加哥白襪隊交手，費城人隊7局打完6比0領先，但投手8局上有狀況，先投出保送，接著連續被敲出3支安打，包括1支三壘打，失掉4分，沒有人出局、三壘有人時換上潘文輝後援接手。

潘文輝接連讓打者敲出滾地球、抓到2個出局數，失掉1分記在前一任投手身上，接著投出保送，再三振抓到該局第3個出局數，化解再失分危機，9局上續投讓打者3上3下、替球隊守住勝利。

潘文輝後援登板止血，總計用29球投2局，沒有被敲出安打，投出2次三振、1次保送，無失分，球隊終場以6比5搶勝，潘文輝救援成功，賽後防禦率1.69。

海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打3棒、守游擊，鄭宗哲1局下吞下三振，3局下敲出游擊方向飛球出局，5局下敲出三壘方向飛球出局，8局下再敲出游擊方向飛球出局。

延長賽10局下，鄭宗哲敲出一壘方向滾地球、送回追平分，靠著野手選擇上壘，海盜隊11局下靠著再見安打以7比6搶勝；鄭宗哲今天總計5打數沒有敲出安打，但有貢獻1分打點，賽後打擊率2成26。

潘文輝 鄭宗哲

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