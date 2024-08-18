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MLB／連記錄組都暈了？紅人三壘手墊3步還暴傳 竟一度給安打
皇家隊今天以13：1打爆紅人隊，打到記錄組都暈頭轉向，9局上紅人三壘手馬提（Noelvi Marte）墊了三步還傳出暴傳，起初竟記錄為安打，讓轉播球評、球迷都超驚訝，這球隨後才更正為失誤。
皇家此役火力大爆發，最大焦點是外野手布蘭柯（Dairon Blanco），平常多是守備組、代跑出賽，今天以第9棒的身分繳出猛打、雙響、狂灌7分打點，指定打擊帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）貢獻3安，而瑞佛洛（Hunter Renfroe）一度也出現在猛打行列中。
9局上，瑞佛洛打向三壘方向的滾地球，馬提接球後墊了三步才傳向一壘，結果還是大大偏離軌道，一壘手必須離開壘包接球，瑞佛洛安全上壘。
神奇的是，這球起初記為安打，讓轉播都意外，無奈說：「我也不知道怎麼會這樣，但好吧！」棒球數據網站Codify則發文：「當我還是孩子時，這個就是失誤。」也引起許多球迷討論，「這需要討論嗎？100%是失誤？」「所以我也有機會在大聯盟擊出安打嗎？」
大聯盟隨後將這球更正為失誤，瑞佛洛此役以雙安結算。
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