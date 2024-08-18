快訊

比嬰兒潮世代罹癌率高3倍 新研究揭這2世代更可能患17種癌症

00919預估這季配息0.72元！ 存股哥：從過往來看不會配比上次0.7還低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／連記錄組都暈了？紅人三壘手墊3步還暴傳 竟一度給安打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅人三壘手馬提墊了三步還傳出暴傳，起初竟記錄為安打，讓轉播球評、球迷都超驚訝，這球隨後才更正為失誤。 美聯社
紅人三壘手馬提墊了三步還傳出暴傳，起初竟記錄為安打，讓轉播球評、球迷都超驚訝，這球隨後才更正為失誤。 美聯社

皇家隊今天以13：1打爆紅人隊，打到記錄組都暈頭轉向，9局上紅人三壘手馬提（Noelvi Marte）墊了三步還傳出暴傳，起初竟記錄為安打，讓轉播球評、球迷都超驚訝，這球隨後才更正為失誤。

皇家此役火力大爆發，最大焦點是外野手布蘭柯（Dairon Blanco），平常多是守備組、代跑出賽，今天以第9棒的身分繳出猛打、雙響、狂灌7分打點，指定打擊帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）貢獻3安，而瑞佛洛（Hunter Renfroe）一度也出現在猛打行列中。

9局上，瑞佛洛打向三壘方向的滾地球，馬提接球後墊了三步才傳向一壘，結果還是大大偏離軌道，一壘手必須離開壘包接球，瑞佛洛安全上壘。

神奇的是，這球起初記為安打，讓轉播都意外，無奈說：「我也不知道怎麼會這樣，但好吧！」棒球數據網站Codify則發文：「當我還是孩子時，這個就是失誤。」也引起許多球迷討論，「這需要討論嗎？100%是失誤？」「所以我也有機會在大聯盟擊出安打嗎？」

大聯盟隨後將這球更正為失誤，瑞佛洛此役以雙安結算。

大聯盟 皇家

延伸閱讀

MLB／黃色蠟筆之力！皇家守備組雙響後換球棒 隊友驚呆：傻了嗎？

U15世界盃／吳壬睿3安3打點 助中華隊擊退委內瑞拉

MLB／海盜史肯斯現身運動祭？漂亮女友代投 用一招博掌聲

MLB／塞佛里諾說服教頭別換投 相隔2299天再演完投完封

相關新聞

MLB／先跑2盜後開轟！大谷翔平破關紅雀完成30隊開轟拼圖

道奇隊日籍球星大谷翔平完成30隊開轟拼圖，今天面對紅雀隊在第5局敲出陽春砲，本季第38轟，在那之前，今天還先秀腳程，第3...

MLB／30隊開轟制霸卻說看不到「未來」 大谷翔平認近況不好

大谷翔平有開轟、有兩次盜壘的一天，道奇全場2分進帳都與他有關，但敵不過紅雀隊3轟狙擊，道奇隊終場以2：5落敗。大谷在今天...

MLB／16年來首見！光芒洛伊打到純品康納球場貓道 球消失了

光芒隊今天以6：1擊敗響尾蛇隊，光芒教頭凱許（Kevin Cash）拿下執教生涯800勝，成為現役教頭第6人，賽後更透露...

MLB／海盜史肯斯現身運動祭？漂亮女友代投 用一招博掌聲

海盜火球狀元史肯斯（Paul Skenes）出現在運動祭會場？只不過身高、體型都縮水，球速更是不用說，穿著海盜隊30號球...

MLB／黃色蠟筆之力！皇家守備組雙響後換球棒 隊友驚呆：傻了嗎？

皇家隊今天以13：1打爆紅人隊，第9棒外野手布蘭柯（Dairon Blanco）多以守備組、代跑出賽，今天卻拿著黃色蠟筆...

MLB／連記錄組都暈了？紅人三壘手墊3步還暴傳 竟一度給安打

皇家隊今天以13：1打爆紅人隊，打到記錄組都暈頭轉向，9局上紅人三壘手馬提（Noelvi Marte）墊了三步還傳出暴傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。