MLB／黃色蠟筆之力！皇家守備組雙響後換球棒 隊友驚呆：傻了嗎？
皇家隊今天以13：1打爆紅人隊，第9棒外野手布蘭柯（Dairon Blanco）多以守備組、代跑出賽，今天卻拿著黃色蠟筆球棒演出猛打、雙響、狂灌7分打點，讓總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）都笑說：「隊友都開始想拿他的球棒了。」
布蘭柯生涯前142場出賽敲出4轟，今天演出意料之外的大爆發之戰，第2局敲出兩分砲，第3局再敲滿貫砲，第3打席又是一支帶有打點的安打，讓隊友超吃驚。
他成為大聯盟本季第5位單場7分打點以上的選手，以第9棒的身分完成則是第2人，跟進4月27日紅襪隊拉菲拉（Ceddanne Rafaela）的行列。
大聯盟本周末舉辦「球員周」，允許選手使用帶有個人特色的球具，布蘭柯拿著黃色蠟筆球棒，他說這是因為媽媽最喜歡黃色，「當我打出第一支全壘打，我就笑了，我從來沒有打出過像今天這樣的比賽。」
布蘭柯從此役第4打席後沒再拿黃色蠟筆球棒，後續打席都空手而歸，捕手培瑞茲（Salvador Perez）也很驚訝，「他應該是世界上唯一一個會在雙響砲後換球棒的選手，賽後我就跟他說『你是笨蛋嗎？你是在幹什麼？』但沒關係啦！他本來就有點不一樣，每個人個性都不一樣嘛！」
布蘭柯解釋，他感覺球棒握把的地方有點磨損，但隊友不買單，帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）說：「當你的球棒正燙，就是要用它，我猜他是不想打斷，我可以理解，但我不喜歡，我想看第三轟。」
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