MLB／30隊開轟制霸卻說看不到「未來」 大谷翔平認近況不好

大谷翔平有開轟、有兩次盜壘的一天，道奇全場2分進帳都與他有關，但敵不過紅雀隊3轟狙擊，道奇隊終場以2：5落敗。大谷在今天完成生涯面對30隊開轟紀錄，成為日本選手第一人，賽後談到30球隊制霸心情很不美麗。

大谷今天單場3打數敲出1安打，面對紅雀先發投手帕蘭特（Andre Pallante），大谷首打席選到保送，並跑出本季第36盗，隨後靠弗里曼（Freddie Freeman）的安打為道奇先馳得點。

大谷第2打席靠不死三振上壘，隨後又跑出第37盗，第3打席換秀砲管，掃出一發右外野陽春砲，擊球初速111.9哩、飛行距離384呎，為道奇打下第2分；第4打席面對左投羅梅洛（JoJo Romero），敲出左外野飛球遭到接殺。

道奇的分數凍結在2分，紅雀在3局下先靠柏勒森（Alec Burleson）兩分砲打破1：1平手，在大谷5局上開轟後，5局下溫恩（Masyn Winn）也敲陽春砲，讓道奇退回2分落後，8局下亞瑞納多（Nolan Arenado）再補上一發陽春砲。

大谷本季因離開天使隊、轉戰國聯戰場，陸續解鎖對戰巨人、國民、馬林魚、天使、費城人等隊的全壘打，憑藉今天對戰紅雀這一轟，大谷補上全壘打清單最後一塊拼圖，在生涯第7個球季完成對30隊全數開轟。

大谷指出，開轟的打席是逮到很甜的曲球，「我很開心可以打出全壘打，但希望自己在其他打席可以做得更好。」談到30隊全壘打制霸，大谷淡淡回應，今年轉換聯盟，有比較多機會對戰以前較少碰到的球隊，可以對30隊開轟雖然很棒，「但我還是覺得，如果我可以繳出更多有品質的打席，那會更好。」

談到8月的打擊低潮，大谷指出主要問題出在動作，「在打擊動作準備的時候，我感覺不到一個好的未來出現。」他進一步提到，自己所說的不是揮棒動作，而是準備動作，「我並沒有大幅改變攻擊方式，無論是什麼球種，只要進來的是好球都是可以打的球，但現在的情況是，以為打得到的球卻變成了揮棒落空或是界外球，這樣的狀態沒有很好。」

比起個人成績，大谷還有更憂心的事，「老實說，雖然現在是處在分區第一，但差距很小，如果可以在現在持續累積勝場，盡可能以越多優勢進入9月會比較好，這才是現在比較重要的事。」