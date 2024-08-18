16年來首見！光芒洛伊打到純品康納球場貓道 球消失了

光芒隊今天以6：1擊敗響尾蛇隊，光芒教頭凱許（Kevin Cash）拿下執教生涯800勝，成為現役教頭第6人，賽後更透露昨天才跟裁判聊到球卡在貓道的話題，結果今天洛伊（Brandon Lowe）就讓他見識實際場面。

洛伊此役雙安都是長打，先是第4局掃向右外野的飛球飛得又高又遠，右外野手葛里奇克（Randal Grichuk）先向後退到牆邊，再往前跑幾步，卻怎麼也沒看到球現蹤，這球卡在貓道B環，按照規定成為一支場地二壘打，Statcast顯示擊球初速104.1哩、飛行距離372呎。

洛伊在第6局開砲，擊球初速103.5裡、飛行距離355呎，這一發兩分砲幫助光芒的領先優勢擴大為6：1。

凱許賽後透露，昨天裁判蘭達佐（Tony Randazzo）才跟他聊到，如果球卡在貓道上會怎樣，凱許回答他：「你知道嗎？我不知道我這10年來有沒有看過。」他大感神奇，「結果今天就發生了。」

這樣的狀況確實少見，據信這僅是純品康納球場史上第3次擊球卡在貓道B環未掉下，前兩次為1999年5月2日坎塞柯（José Canseco）、2008年5月26日潘尼亞（Carlos Peña）。

洛伊表示，「我更希望這球越過貓道、繼續飛，但老實說，打到球時，我看著這球是心想『老天！拜託留在上面』，因為我覺得那球如果掉下來，有可能會被接殺。」

大谷翔平在2021年著名的「貓道轟」，當時是打到最遠的D環後落下，按照純品康納球場的特殊規定，打到C環、D環為全壘打，打到A環和B環為活球狀態，若掉下來被野手接到就是接殺，若卡在貓道則為場地二壘打。

光芒此役還有一支來自「洛伊」的三壘打，但此洛伊非彼洛伊，而是喬許．洛伊（Josh Lowe），與布蘭登．洛伊並非兄弟、只是姓氏相同，喬許．洛伊的哥哥為效力遊騎兵隊的納森尼爾．洛伊（Nathaniel Lowe）。