MLB／台美混血卡洛爾9上開轟續命 響尾蛇卻再見「奶油手」

近況火燙的響尾蛇隊今天作客光芒隊展開3連戰，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天在第9局上2出局2好的情況下，揮出兩分砲棒打光芒終結者，但響尾蛇9局下發生致命失誤，最終以4：5不敵光芒，也中斷近期的6連勝。

Two strikes, two outs, top of the 9th



Enter Corbin Carroll 🫡🐍 pic.twitter.com/WmCDUGrqfe — MLB (@MLB) 2024年8月17日

此戰前7局打完，響尾蛇還以2比1領先，但8局下風雲變色，光芒靠著洛伊（Josh Lowe）與卡爾森（Dylan Carlson）接連安打，單局攻進3分逆轉戰局。光芒第9局推出終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks），兩出局後響尾蛇攻佔一壘，卡洛爾在2好1壞的情況下，轟出右外野追平兩分砲。本季第12發全壘打，幫助響尾蛇續命。

9局下響尾蛇派出馬丁尼茲（Justin Martinez）後援，光芒2出局攻佔一壘，光芒洛伊擊出中間方向的一壘安打，投手無法攔截，二壘手飛撲讓球的行進方向改變，加上響尾蛇中外野手麥卡錫（Jake McCarthy）發生「奶油手」，沒有辦法在第一時間將球拿起，讓光芒一路跑回再見分贏得比賽。

光芒隊洛伊今天是球隊獲勝的大功臣，單場4支2，包含形成再見失誤的安打。 路透

卡洛爾此戰擔任開路先鋒，全場5打數1安打，打擊率為2成19，響尾蛇賽後中斷6連勝，目前戰績與教士隊皆為69勝54敗並列國聯西區第2，與龍頭道奇相差3場勝差。