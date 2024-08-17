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MLB／吉田正尚開轟助球隊止敗 紅襪金鶯上演打擊大戰

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚棒打金鶯塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）。 美聯社
吉田正尚棒打金鶯塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）。 美聯社

紅襪隊今日作客金鶯隊，進行4連戰的第2場賽事，昨日由金鶯勝出，而今日雙方上演打擊大亂鬥，雙方共出現31支安打。其中紅襪日籍選手吉田正尚有猛打賞表現，其中還包含1發三分砲，打下4分打點，幫助紅襪最後以12：10贏球，中止2連敗。

吉田正尚此戰擔任第6棒指定打擊，全場3安4打點，包含一發三分砲，選到1次保送，賽後打擊率升至2成91。本場比賽雙方打線互不相讓，除了第6與9局外，局局都有人得分。

不過紅襪自4局取得4分大局後就再也沒落後過，儘管金鶯打線在第5局追回2分，但第7局紅襪漢彌爾頓（David Hamilton）與杜蘭（Jarren Duran）相繼開轟，讓紅襪單局再拿3分，取得11：6的領先。 金鶯隊7局下靠烏力亞斯（Ramon Urias）敲出團隊唯一一轟以及攻勢串聯，單局進帳3分。

8局上吉田正尚敲安帶1分打點，8局下烏力亞斯也用高飛犧牲打助金鶯追回1分。最終紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）第9局登板關門守成，後援1局無失分，奪下本季第23次救援成功。

此戰金鶯敗於紅襪，再加上洋基完封老虎，目前美東的龍頭爭奪戰由洋基以1場勝差暫居領先。

吉田正尚 紅襪 金鶯

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