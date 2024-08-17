MLB／「法官」炸裂44轟出爐+柯爾封鎖 洋基笑納3連勝

洋基隊今天踢館老虎隊主場展開雙方系列戰，洋基靠著當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第44發全壘打，加上塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）6局8K優質先發，終場以3：0完封老虎，收下近期3連勝。

No. 301



Aaron Judge starts his quest to 400 home runs. pic.twitter.com/tDeBfIeEyz — MLB (@MLB) 2024年8月17日

洋基首局就靠著佛度戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打先持得點，5局上培拉薩（Oswald Peraza）本季大聯盟初登場就開轟，一發陽春砲將比分拉開至2：0，這是他繼去年美國時間9月25日後，相隔326天再度於大聯盟開轟。

8局上，前3打席靜悄悄的賈吉面對老虎左投杭特（Brant Hurter），一棒將小白球送到中外野深處形成431英呎的大號陽春砲，本季第44轟出爐，也是他生涯第301轟，幫助洋基再添保險分，奠定勝基。

柯爾今天找回王牌身手，主投6局無失分，還飆出8次三振。 路透

賈吉此役4打數1安打就是全壘打，貢獻1分打點，賽後打擊率0.333，全壘打與打點領先全聯盟，至於打擊率則是名列第2，持續朝三冠王之路邁進。

另一方面，塞揚強投柯爾今先發6局僅被敲4安，飆出8次三振無失分，奪下本季第4勝，賽後防禦率4.15。洋基與金鶯的龍頭拉鋸戰目前回到1場勝差。