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MLB／道奇紅雀6轟狂炸沒他的事 大谷5支0開轟版圖停留29隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇打擊砲聲隆隆，唯獨大谷翔平靜悄悄，此役5打數繳白卷。 路透社
道奇打擊砲聲隆隆，唯獨大谷翔平靜悄悄，此役5打數繳白卷。 路透社

道奇紅雀隊今天上演全壘打互轟，但沒有大谷翔平的戲份，此役5打數繳白卷，坐看道奇以7：6險勝紅雀隊。

兩軍今天在聖路易展開3連勝，紅雀由米克拉斯（Miles Mikolas）先發，大谷對決3打席都吃癟，首打席纏鬥11球，面對一顆87.2哩滑球揮空遭到三振，第2打席打向二壘的平飛球直接進手套，第3打席是左外野飛球遭到接殺。

米克拉斯先發5.2局失5分退場，第6局先挨貝茲（Mookie Betts）陽春砲，丟掉第3分，兩出局後被連續敲安換投，留在壘包上的兩位跑者隨後都兌換成分數，接手的基崔吉（Andrew Kittredge）面對3人次都被敲安，包括基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的逆轉三分砲；這局輪到大谷上場時，紅雀再度換投，左投里布拉斯托（Matthew Liberatore）讓他打成游擊方向滾地球出局，結束道奇5分大局。

大谷9局上的打席則以三振收場，單場5支0、吞下2K，打擊率掉到2成91。

道奇除了貝茲、基爾邁爾開砲外，還有勒克斯（Gavin Lux）第2局的陽春砲；紅雀同樣出現3轟，先是第2局高史密特（Paul Goldschmidt ）敲兩分砲，溫恩（Masyn Winn）、帕赫斯（Pedro Pagés）各揮出1發陽春砲。

大谷在8月6日本季第34轟砲轟費城人隊後，大聯盟生涯已累積對29隊開轟，僅剩紅雀還不曾出現在他的全壘打清單中，這波3連戰為兩隊本季最後交手，今天無緣「解鎖」，留待接下來兩天挑戰。

紅雀 貝茲 道奇

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