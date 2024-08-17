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MLB／鈴木誠也生涯首支再見安 坦言對自己仍不滿意

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也單場5支1，唯一安打就是關鍵的再見安打。 美聯社
鈴木誠也單場5支1，唯一安打就是關鍵的再見安打。 美聯社

小熊隊今天在主場迎戰來訪的藍鳥隊，展開3連戰首戰，小熊雖然在9局上半搞砸了3分領先，但在10局下半靠著日籍好手鈴木誠也的再見安打，同時是他大聯盟生涯首支再見安打，幫助小熊以6：5擊敗藍鳥，中止近期的3連敗。

前8局打完小熊以5：2領先，第9局小熊推出終結者內瑞斯（Hector Neris），不過遭到連續安打攻占滿壘。此時內瑞斯被三壘審抓到投手犯規，讓藍鳥跑回1分。2出局後，藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）擊出帶有2分打點的追平三壘安打，內瑞斯吞下本季第5次救援失敗，雙方進入延長。

小熊10局上賞給藍鳥3上3下，10局下小熊隊進攻，首名打者布許（Michael Busch）被保送，加上突破僵局制的既有跑者，小熊攻佔一、二壘，此時鈴木誠也擊出三、游間穿越的再見安打，幫助小熊贏得比賽。 鈴木誠也此戰前4打數沒有敲安，第5打席敲再見安打，全場5支1。

賽後訪問時鈴木誠也遭到隊友潑水慶祝。 路透
賽後訪問時鈴木誠也遭到隊友潑水慶祝。 路透

鈴木誠也賽後表示，「通常都是我出去慶祝並跳到隊友身上，所以這次站在另一邊的感覺很好。」 不過他也坦言自己隊今天的表現不是很滿意，「先前幾個打席讓我很沮喪，但在最後一個打席時，我有保持冷靜。」

對於內里斯搞砸球隊領先優勢，小熊總教練康索（Craig Counsell）認為：「雖然他砸鍋了，但至少讓局面維持平手，我們最終完成了我們的工作。這就是勝利，這才是關鍵，贏球就是贏球。」

大聯盟 小熊隊 藍鳥 鈴木誠也

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