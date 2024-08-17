MLB／Decoy就在腳跟看！大谷「球員周」特製球鞋 兩側有愛犬

大聯盟「球員周（Players' Weekend）」允許球員在球具上展現個人特色，選手們花招百出，道奇隊日籍球星大谷行平也不例外，球鞋上竟有愛犬身影，對Decoy的愛表露無遺。

球員周在2017到19年登場時的形式是讓選手穿上綽號球衣出戰，活動中斷4年後今年捲土重來，形式也有了改變，從今天開始的3連戰，每天有不同主題，今天為「Fun」，希望球員在球具上展現個性、友情、場上興趣等，明天則是「Causes」，著重於選手關注的公益和社區活動，最後一天則是「Appreciation」，讓選手向自己在大聯盟路上最感謝的人致敬。

Shohei Ohtani will wear custom cleats for #PlayersWeekend that feature his dog, Decoy 🐶 pic.twitter.com/z10klPcqRf — MLB (@MLB) 2024年8月16日

道奇官方X分享大谷的球具，New Balance球鞋上是可愛的Decoy臉龐，兩腳甚至還是不同表情，球棒上則以漢字寫著「改善」，他也在個人IG限時動態上分享這雙特製球鞋。

Shohei Ohtani's Decoy cleats 😍

大谷くんの足にデコピン💙 かわいいなあ pic.twitter.com/1yZ6vRV2QI — Ⓕⓡⓐⓝⓒⓔⓢⓒⓐ★ (@DecoOhtani117) 2024年8月17日

這已非大谷第一次把Decoy穿上身，今年明星周走紅毯時，就秀出西裝外套內襯裡的Decoy，就連挑選咖啡色系的西裝外套顏色都是想著Decoy所挑。