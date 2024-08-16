MiLB／44歲老將希爾小聯盟約回鍋紅襪 錯失1特殊紀錄

44歲老將左投希爾（Rich Hill）去年8月由海盜隊轉戰教士隊，單季共繳出8勝14敗，防禦率5.41的成績，希爾選擇繼續在球場奮戰，持續訓練保持身手。今日有消息指出，紅襪隊將以一份小聯盟合約，簽下這位資深左投。

《ESPN》報導指出，紅襪提供1份小聯盟合約給希爾，兩方預計會在美國時間週日或下週一正式簽約，屆時希爾將會前往紅襪3A球隊報到，也代表著希爾將重返波士頓，他在2010到2012年、2015年與2022年都在紅襪有過出賽紀錄。

希爾生涯19個賽季共效力13支大聯盟球隊，生涯累積90勝73敗，防禦率4.01，在美聯與國聯都曾奪得過單月投手MVP，2019年還曾因長年與身體病痛對抗的正向故事獲得柯利尼亞洛獎（Tony Conigliaro Award）。休賽季時也曾有媒體關注，若希爾由從未效力過的球隊簽下，將追平由傑克森（Edwin Jackson）保持的效力14支球隊的紀錄，但此次希爾回鍋老東家紅襪，無法達成這項特殊紀錄。

The Red Sox are in agreement with LHP Rich Hill on an MiLB deal. (@bradfo) pic.twitter.com/8LzIfwGC0K — Boston Strong (@BostonStrong_34) 2024年8月16日

今年賽季前，希爾曾獲得3份合約報價，不過因為想花時間在兒子的少棒隊上而拒絕，先前《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）曾指出，洋基隊與道奇隊都對簽下這位老將有興趣，不過最終希爾選擇重返老東家紅襪。