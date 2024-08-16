MLB／菜鳥炸裂+王牌封鎖 巨人完封勇士躲過橫掃
勇士隊踢館巨人隊展開4連戰，前3戰勇士取得對戰全勝優勢，巨人今天靠著新秀麥克雷（Grant McCray）2局下滿壘時犧牲觸擊形成生涯首安，6局下生涯首轟也出爐，以及先發投手韋伯（Logan Webb）7.2局無失分的優質表現捍衛主場，終場巨人以6：0完封勇士，躲過在主場被橫掃的命運。
此戰僅是麥克雷大聯盟生涯的第2場比賽，2局下1出局滿壘時執行觸擊，球點到投手正面，勇士先發投手弗里德（Max Fried）下丘後用手套把球撥給捕手，但捕手此時發生接球瑕疵，讓跑者順利溜回本壘，麥克雷也意外收穫生涯首安首打點。麥克雷不打則已，6局下再敲出生涯首轟的陽春砲，本場比賽繳出3支2，兩分打點的成績。
除了麥克雷的好表現，巨人推派王牌韋伯先發，主投7.2局飆出7K，僅送出1保送，被敲出4支安打無失分，最終再靠著牛棚強力封鎖，幫助巨人6：0完封勇士，中止近期的4連敗。巨人目前再的國聯西區排名第4，落後龍頭道奇隊10場勝差，另外也有戰績相同的響尾蛇隊與教士隊並列第2，國西前3名呈現白熱化。
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