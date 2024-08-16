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MLB／聯盟提議先發投手強制丟滿6局？網：同時摧毀信心與手臂

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟提出先發要投滿6局的新點子，對本季投球局數159.2局高居聯盟第二、平均能投超過6局的皇家隊的強投盧戈應該沒有太大感覺。 路透
大聯盟提出先發要投滿6局的新點子，對本季投球局數159.2局高居聯盟第二、平均能投超過6局的皇家隊的強投盧戈應該沒有太大感覺。 路透

在去年大聯盟進行了許多歷史性的重大變革，如限制佈陣、投球計時器以及壘包加大等政策。近期又有媒體透露，大聯盟正在研擬新規定，在沒有特殊條件下，將強制先發投手投滿6局。

根據《ESPN》報導，大聯盟的官員向他們透露，這項政策的目的是希望「恢復先發投手的地位」以及「減少受傷發生的機率」同時也能讓球迷們在收看比賽時能夠更頻繁地看到該場的先發投手留在場上。支持這項新規定的人也認為，這樣子的限制將會有效的遏止現代棒球追求球速的風潮，轉而使投手去加強身體素質，拉長投球局數。

談到對於新規定的想法，本季投球局數159.2局高居聯盟第二、平均能投超過6局的皇家隊的強投盧戈（Seth Lugo）就笑道：「不管有沒有這個規定，我們投手都會想辦法多丟一些。」而此一新規也存有彈性，以下情形發生時可以換投，以避免先發投手陷入傷病的危機或者留在場上被打爆，包含投了100球以上、丟了4分以上的責失或者身上有傷。

根據統計，本賽季大聯盟先發投手平均投球局數為5.25局，而小聯盟3A則為4.3局。響尾蛇隊總經理哈森（Mike Hazen）表示：「儘管要求大家降速是件困難的事，畢竟這就是你抓出局數的武器，不過降速這件事確實有所必要。」小熊隊總經理霍金斯（Carter Hawkins）則認為，這項政策將淘汰投球效率不高的一群投手。

消息傳出後，許多國外球迷紛紛表示反對：「你要減少投手受傷卻把局數拉長？別鬧了。」、「同時摧毀投手信心與手臂的一項政策。」、「乾脆懲罰被三振的打者好了，打者去碰球，投手還能省點球數。」對於近年來的各項改革，顯然球迷們尚在適應階段。此項政策目前還在研擬中，不可否認的是它將大幅改變未來投球調度的模式。

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