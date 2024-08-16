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MLB／釀酒人壞消息！前MVP葉力奇本季大回春卻提前報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
葉力奇。 美聯社
葉力奇。 美聯社

釀酒人隊「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）本季重拾球星身手，沒想到日前因背傷進傷兵名單，如今決定將在明天動手術，本季確定報銷。

現年32歲的葉力奇曾在2018年獲選國聯MVP，不過從2020縮水賽季開始表現不如以往，今年表現回春，生涯第3度入選明星賽，出賽73場，累積11轟、42分打點及21次盜壘成功，打擊率0.315，整體攻擊指數（OPS）0.909。

葉力奇今年4月和5月就曾因背部發炎2度進傷兵名單，7月23日舊傷復發，高掛免戰至今，釀酒人今發聲明指出，經慎重考慮且諮詢醫療人員專業意見，決定明天動手術，希望明年能以100%狀態歸隊。

釀酒人目前戰績69勝52敗，領先國聯中區第2的紅人和紅雀隊9場勝差，相當有機會打進季後賽。葉力奇受訪時表示，「受傷感覺很奇怪，你覺得自己還在球隊內，但又不完全在。這是一群很棒的隊友，他們表現很出色，很興奮能看著他們。希望他們能拿到分區冠軍，一旦進入季後賽，根本無法預測會發生什麼事。」

Christian Yelich 釀酒人

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