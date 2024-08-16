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MLB／差點被接殺！費城人大齡菜鳥完全打擊 隊史第10次

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人大齡菜鳥威爾森第8局帶點幸運地敲出二壘安打達成完全打擊成就，在壘包上比出ya手勢。 美聯社
費城人大齡菜鳥威爾森第8局帶點幸運地敲出二壘安打達成完全打擊成就，在壘包上比出ya手勢。 美聯社

費城人隊今天以13：3大勝國民隊，陣中大齡菜鳥威爾森（Weston Wilson）更締造完全打擊，是生涯第一次也是隊史第10次，最後達陣的二壘安打還差點被外野手美技沒收。

最難的部分先來，威爾森首打席吞K後，4局上敲出打到右外野全壘打牆的三壘安打，而隊友一輪猛攻讓他在該局又敲出1支一壘安打，費城人隊單局取得5分。

接著7局下威爾森的陽春砲為費城人隊打下第10分，猛烈攻勢下讓威爾森8局下又有打擊機會，敲出右外野的強勁飛球，外野手寇爾（Alex Call）飛撲結果球從手套彈出來，形成二壘安打，讓威爾森戲劇性達成完全打擊。

威爾森此戰5打數4安打，有1打點、3分得分，成為繼2023年6月12日瑞爾穆托（J.T. Realmuto）後，第一位達成完全打擊的費城人球員，在市民銀行球場締造的上一人更要追溯到2004年6月28日的貝爾（David Bell）。

費城人大齡菜鳥威爾森完成完全打擊，賽後接受訪問與隊友慶祝。 路透
費城人大齡菜鳥威爾森完成完全打擊，賽後接受訪問與隊友慶祝。 路透

29歲的威爾森在2016年選秀會被釀酒人隊選中，在小聯盟打拚多年，來到費城人隊後在去年才首度升上大聯盟，但僅出賽8場仍具新人資格，今年出賽18場敲出3轟，打擊率3成42、OPS（整體攻擊指數）高達1.034。

費城人

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