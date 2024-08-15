MiLB／藤浪晉太郎8月首度掉分 中繼上陣1局失2分吞敗

日前遭大都會DFA，後續留3A的日籍投手藤浪晉太郎今日在面對國民隊3A的比賽1：1時中繼上陣，主投1局被擊出2支安打，送出1次保送，包含1次暴投，失掉2分，最終吞下敗投。

這場比賽是藤浪進入8月後首次掉分，8月目前為止出賽3場，主投4局掉了2分責失，單月防禦率為4.50。藤浪在6月時防禦率一度飆破13，失控的投球內容也受到大量批評，還曾有媒體嘲諷：「還以為他是左撇子。」

藤浪在上個賽季自日職挑戰大聯盟，與運動家隊簽下1年325萬美金（約1.05億台幣）的合約，但表現慘澹，出賽34場，防禦率高達8.57。後續轉投金鶯隊，狀況稍有好轉，出賽30場，防禦率4.85。今年效力大都會隊，但控球與身體狀況仍不見好轉，上個月甫脫離傷兵名單就遭到大都會DFA，後續留3A出賽，目前在3A的防禦率為9.37。

本季藤浪在3A的防禦率一度飆破13，還曾被主播、媒體大肆批評。 美聯社

今年藤浪在3A的掙扎表現飽受批評，還曾發生登板掉分後主播忘記關麥克風，狠批藤浪「爛透的選手」、「你還是待在3A就好」