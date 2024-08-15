快訊

震不停！17:33宜蘭近海再發生規模4.7地震 最大震度4級

宜蘭近海發生規模5.7地震…北市最大震度3級 北捷全線列車慢速行駛

10分鐘內連3震！宜蘭近海再發生規模4.5、4.3地震 最大震度4級

MLB／水手華裔強投本季第7場無失分比賽 球隊卻挨再見安

聯合新聞網／ 綜合報導
胡今天主投7局無失分，表現威風八面，只可惜勝投遭到隊友砸鍋。 法新社
胡今天主投7局無失分，表現威風八面，只可惜勝投遭到隊友砸鍋。 法新社

水手隊踢館老虎隊主場3連戰的第2場比賽，水手推派陣中華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）掛帥先發，主投7局送出6K無失分，成為他本季先發出場的14場比賽中第7場的無失分比賽。不過水手的牛棚砸鍋了胡的勝投這，終場老虎在延長賽以3：2跟水手說再見。

本場比賽胡表現得威風八面，除了3局下被擊出2支安打造成危機外，胡一路封鎖老虎打者，直到投完7局，共只被打出4支安打，老虎打線一籌莫展。

沒想到8局下2：0領先，水手後援投手賈西亞（Yimi Garcia）在2出局後遭到追平比數的2分砲狙擊，搞砸了胡本季的第6勝。隨後在10局下水手在1出局一、二壘有人時，被巴杜（Akil Baddoo）敲出再見二壘安打，終場2：3慘遭逆轉。

無緣本季第6勝的布萊恩．胡，這場比賽主投7局飆出6K沒有保送，只被打4支安打無失分，賽後自責分率從2.27下降至2.06，這也是他本季14先發中第7場沒有丟掉任何分數的比賽。

水手 老虎

相關新聞

MLB／大谷翔平0安演2盜 35轟35盜史上第2快但道奇被逆轉

道奇隊今天從3分領先打到落後，安打比對手多5支但全場出現3次失誤，最終以4：5輸給釀酒人隊，終止5連勝，大谷翔平雖然4打...

MLB／賈吉坦言有被故意保送索托刺激 白襪教頭：只能選毒藥

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對白襪隊，8局上白襪選擇故意四壞狀態火熱的索托（Juan Soto），結果被賈吉敲出生涯第300轟，賈吉受訪時直言自己有受到刺激。 前6局打完

MLB／同名同姓還同天生日！明星三壘手孟西與新秀在3A相見歡

道奇隊明星三壘手孟西（Max Muncy）五月中旬因傷缺陣，近期正在3A進行復健賽，而本日出戰運動家隊3A的賽事中，終於與同名同姓的後輩孟西相見歡，而老將孟西效力的道奇3A則是以10：8擊敗學弟孟西的

MiLB／藤浪晉太郎8月首度掉分 中繼上陣1局失2分吞敗

日前遭大都會DFA，後續留3A的日籍投手藤浪晉太郎今日在面對國民隊3A的比賽1：1時中繼上陣，主投1局被擊出2支安打，送出1次保送，包含1次暴投，失掉2分，最終吞下敗投。 這場比賽是藤浪進入8月

MLB／水手華裔強投本季第7場無失分比賽 球隊卻挨再見安

水手隊踢館老虎隊主場3連戰的第2場比賽，水手推派陣中華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）掛帥先發，主投7局送出6K無失分，成為他本季先發出場的14場比賽中第7場的無失分比賽。不過水手的牛棚砸鍋了胡

MLB／前明星賽MVP遭讓渡！ 洛磯為薪資空間捨棄明星捕手

洛磯將自家明星捕手，去年明星賽MVP狄亞茲（Elias Diaz）放到讓渡名單，讓有意承接狄亞茲合約球隊能夠自由出手。33歲的迪亞茲在去年入選明星賽，還敲出一發逆轉2分砲，幫助國聯以3：2擊敗美聯，終

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。