MLB／水手華裔強投本季第7場無失分比賽 球隊卻挨再見安

水手隊踢館老虎隊主場3連戰的第2場比賽，水手推派陣中華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）掛帥先發，主投7局送出6K無失分，成為他本季先發出場的14場比賽中第7場的無失分比賽。不過水手的牛棚砸鍋了胡的勝投這，終場老虎在延長賽以3：2跟水手說再見。

本場比賽胡表現得威風八面，除了3局下被擊出2支安打造成危機外，胡一路封鎖老虎打者，直到投完7局，共只被打出4支安打，老虎打線一籌莫展。

沒想到8局下2：0領先，水手後援投手賈西亞（Yimi Garcia）在2出局後遭到追平比數的2分砲狙擊，搞砸了胡本季的第6勝。隨後在10局下水手在1出局一、二壘有人時，被巴杜（Akil Baddoo）敲出再見二壘安打，終場2：3慘遭逆轉。

Dominant night for Bryan Woo pic.twitter.com/FJa2ajxdJu — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年8月15日

無緣本季第6勝的布萊恩．胡，這場比賽主投7局飆出6K沒有保送，只被打4支安打無失分，賽後自責分率從2.27下降至2.06，這也是他本季14先發中第7場沒有丟掉任何分數的比賽。