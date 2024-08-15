快訊

震不停！17:33宜蘭近海再發生規模4.7地震 最大震度4級

宜蘭近海發生規模5.7地震…北市最大震度3級 北捷全線列車慢速行駛

10分鐘內連3震！宜蘭近海再發生規模4.5、4.3地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賈吉坦言有被故意保送索托刺激 白襪教頭：只能選毒藥

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對白襪隊，8局上白襪選擇故意四壞狀態火熱的索托（Juan Soto），結果被賈吉敲出生涯第300轟，賈吉受訪時直言自己有受到刺激。

前6局打完洋基以1：2落後，7上攻進3分逆轉。8上1出局二壘有人，白襪故意保送索托，賈吉0好3壞時，將內角伸卡球一棒扛出左外野大牆，洋基單局灌進6分奠定勝基。

由於下一棒是賈吉，這是索托本季首度被故意保送，對此賈吉表示，「我對故意保送感到生氣，這樣比賽就有點刺激。如果他們想對決你，就必須挺身而出。」賈吉還說，「我了解白襪為何這樣做，索托豪邁的揮棒方式和他這系列賽做的事（4轟），這種情況下，我可能也會故意保送他。」

白襪選擇面對賈吉的舉動引起熱議，白襪理總教練塞茲摩（Grady Sizemore）解釋，「只能挑選毒藥，我不是想和賈吉正面對決，當下還有1個壘包是空的。當時沒有簡單解決方法擺脫這種困境，儘管賈吉手感火燙，但索托肯定是近況更可怕的打者。」

洋基 白襪 索托 賈吉

相關新聞

MLB／大谷翔平0安演2盜 35轟35盜史上第2快但道奇被逆轉

道奇隊今天從3分領先打到落後，安打比對手多5支但全場出現3次失誤，最終以4：5輸給釀酒人隊，終止5連勝，大谷翔平雖然4打...

MLB／賈吉坦言有被故意保送索托刺激 白襪教頭：只能選毒藥

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對白襪隊，8局上白襪選擇故意四壞狀態火熱的索托（Juan Soto），結果被賈吉敲出生涯第300轟，賈吉受訪時直言自己有受到刺激。 前6局打完

MLB／同名同姓還同天生日！明星三壘手孟西與新秀在3A相見歡

道奇隊明星三壘手孟西（Max Muncy）五月中旬因傷缺陣，近期正在3A進行復健賽，而本日出戰運動家隊3A的賽事中，終於與同名同姓的後輩孟西相見歡，而老將孟西效力的道奇3A則是以10：8擊敗學弟孟西的

MiLB／藤浪晉太郎8月首度掉分 中繼上陣1局失2分吞敗

日前遭大都會DFA，後續留3A的日籍投手藤浪晉太郎今日在面對國民隊3A的比賽1：1時中繼上陣，主投1局被擊出2支安打，送出1次保送，包含1次暴投，失掉2分，最終吞下敗投。 這場比賽是藤浪進入8月

MLB／水手華裔強投本季第7場無失分比賽 球隊卻挨再見安

水手隊踢館老虎隊主場3連戰的第2場比賽，水手推派陣中華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）掛帥先發，主投7局送出6K無失分，成為他本季先發出場的14場比賽中第7場的無失分比賽。不過水手的牛棚砸鍋了胡

MLB／前明星賽MVP遭讓渡！ 洛磯為薪資空間捨棄明星捕手

洛磯將自家明星捕手，去年明星賽MVP狄亞茲（Elias Diaz）放到讓渡名單，讓有意承接狄亞茲合約球隊能夠自由出手。33歲的迪亞茲在去年入選明星賽，還敲出一發逆轉2分砲，幫助國聯以3：2擊敗美聯，終

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。