MLB／賈吉坦言有被故意保送索托刺激 白襪教頭：只能選毒藥

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對白襪隊，8局上白襪選擇故意四壞狀態火熱的索托（Juan Soto），結果被賈吉敲出生涯第300轟，賈吉受訪時直言自己有受到刺激。

前6局打完洋基以1：2落後，7上攻進3分逆轉。8上1出局二壘有人，白襪故意保送索托，賈吉0好3壞時，將內角伸卡球一棒扛出左外野大牆，洋基單局灌進6分奠定勝基。

Judge SMOKES #300! He's the fastest player to reach the mark in MLB history! pic.twitter.com/W2LfmyZ7Xm — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年8月15日

由於下一棒是賈吉，這是索托本季首度被故意保送，對此賈吉表示，「我對故意保送感到生氣，這樣比賽就有點刺激。如果他們想對決你，就必須挺身而出。」賈吉還說，「我了解白襪為何這樣做，索托豪邁的揮棒方式和他這系列賽做的事（4轟），這種情況下，我可能也會故意保送他。」

白襪選擇面對賈吉的舉動引起熱議，白襪理總教練塞茲摩（Grady Sizemore）解釋，「只能挑選毒藥，我不是想和賈吉正面對決，當下還有1個壘包是空的。當時沒有簡單解決方法擺脫這種困境，儘管賈吉手感火燙，但索托肯定是近況更可怕的打者。」