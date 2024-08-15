MLB／前明星賽MVP遭讓渡！ 洛磯為薪資空間捨棄明星捕手
洛磯將自家明星捕手，去年明星賽MVP狄亞茲（Elias Diaz）放到讓渡名單，讓有意承接狄亞茲合約球隊能夠自由出手。33歲的迪亞茲在去年入選明星賽，還敲出一發逆轉2分砲，幫助國聯以3：2擊敗美聯，終結對戰9連敗，獲選為明星賽MVP。
去年狄亞茲繳出2成67打擊率、130支安打與14轟的生涯最佳成績，今年迪亞茲的打擊率雖然仍有2成70的水準，但在明星賽後他的表現急轉直下，打擊率僅有1成96，明星賽有前67場出賽的他，在明星賽後僅出賽17場。
根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，有其他球隊的高階主管認為洛磯在季中會交易掉狄亞茲，但最終沒有任何球隊有意願用交易的方式來換取他的加盟。本季大聯盟731交易大限前有2位捕手轉隊，分別是從老虎轉戰遊騎兵的凱利（Carson Kelly），以及從藍鳥轉戰紅襪的簡森（Danny Jansen）。
本季已經幾乎與季後賽無緣的洛磯，在今天將狄亞茲放進讓渡名單，目的與去年將6人放入讓渡名單的天使一樣，都是為了省錢。若有球隊願意承接狄亞茲的合約，只需要付出5萬美元的讓渡費，以及剩餘的150萬美元的薪水。
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