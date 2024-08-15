MLB／吉田正尚猛打成空響 遊騎兵4轟延長賽逆轉紅襪
紅襪隊今日在主場與遊騎兵隊進行3連戰最終戰，日籍好手吉田正尚繳出4支3猛打賞表現，不過遊騎兵靠著單場4轟與紅襪拉鋸比分，最終遊騎兵在10局上靠著海姆（Jonah Heim）致勝兩分砲以9：7逃過在芬威球場遭到橫掃命運。
吉田正尚本場擔任指定打擊打第3棒，首局就敲安上壘，6局下半再敲出左半邊的穿越安打，將遊騎兵先發投手唐寧（Dane Dunning）打退場。8局下半，吉田在兩人出局滿球數時，扮演攻勢起爆劑，敲出打在綠色怪物牆上的二壘安打，教練團此時換上代跑王康納（Connor Wong），而後續隊友把握住機會，連續敲出兩支安打攻下3分大局。
不過遊騎兵在9局上半，朗福德（Wyatt Langford）也一棒轟出追平3分砲，雙方進入延長賽，10局上首棒打者海姆也加入開轟行列，敲出兩分打點全壘打奠定勝基，紅襪在這場拉鋸戰中，最終慘遭逆轉。
紅襪目前以63勝56敗排行美東第3，距離外卡名額僅剩2場勝差，而遊騎兵雖在美聯西區也排第3，但勝率僅.463，距離外卡名額還有10場勝差，想要前進季後賽挑戰連霸有一定難度。
Jonah Heim comes up BIG in the 10th at Fenway!— MLB (@MLB) August 15, 2024
(MLB x GEICO) pic.twitter.com/vfjXIWygPu
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