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MLB／吉田正尚猛打成空響 遊騎兵4轟延長賽逆轉紅襪

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚今天繳出4之3猛打賞表現，不過紅襪最終仍不敵遊騎兵的煙火秀。 美聯社
吉田正尚今天繳出4之3猛打賞表現，不過紅襪最終仍不敵遊騎兵的煙火秀。 美聯社

紅襪隊今日在主場與遊騎兵隊進行3連戰最終戰，日籍好手吉田正尚繳出4支3猛打賞表現，不過遊騎兵靠著單場4轟與紅襪拉鋸比分，最終遊騎兵在10局上靠著海姆（Jonah Heim）致勝兩分砲以9：7逃過在芬威球場遭到橫掃命運。

吉田正尚本場擔任指定打擊打第3棒，首局就敲安上壘，6局下半再敲出左半邊的穿越安打，將遊騎兵先發投手唐寧（Dane Dunning）打退場。8局下半，吉田在兩人出局滿球數時，扮演攻勢起爆劑，敲出打在綠色怪物牆上的二壘安打，教練團此時換上代跑王康納（​Connor Wong），而後續隊友把握住機會，連續敲出兩支安打攻下3分大局。

海姆延長賽10局上一棒敲出致勝兩分砲。 美聯社
海姆延長賽10局上一棒敲出致勝兩分砲。 美聯社

不過遊騎兵在9局上半，朗福德（Wyatt Langford）也一棒轟出追平3分砲，雙方進入延長賽，10局上首棒打者海姆也加入開轟行列，敲出兩分打點全壘打奠定勝基，紅襪在這場拉鋸戰中，最終慘遭逆轉。

紅襪目前以63勝56敗排行美東第3，距離外卡名額僅剩2場勝差，而遊騎兵雖在美聯西區也排第3，但勝率僅.463，距離外卡名額還有10場勝差，想要前進季後賽挑戰連霸有一定難度。

吉田正尚 紅襪 遊騎兵

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