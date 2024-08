MLB／吉田正尚猛打成空響 遊騎兵4轟延長賽逆轉紅襪

紅襪隊今日在主場與遊騎兵隊進行3連戰最終戰,日籍好手吉田正尚繳出4支3猛打賞表現,不過遊騎兵靠著單場4轟與紅襪拉鋸比分,最終遊騎兵在10局上靠著海姆(Jonah Heim)致勝兩分砲以9:7逃過在芬威球場遭到橫掃命運。

吉田正尚本場擔任指定打擊打第3棒,首局就敲安上壘,6局下半再敲出左半邊的穿越安打,將遊騎兵先發投手唐寧(Dane Dunning)打退場。8局下半,吉田在兩人出局滿球數時,扮演攻勢起爆劑,敲出打在綠色怪物牆上的二壘安打,教練團此時換上代跑王康納(​Connor Wong),而後續隊友把握住機會,連續敲出兩支安打攻下3分大局。

海姆延長賽10局上一棒敲出致勝兩分砲。 美聯社

不過遊騎兵在9局上半,朗福德(Wyatt Langford)也一棒轟出追平3分砲,雙方進入延長賽,10局上首棒打者海姆也加入開轟行列,敲出兩分打點全壘打奠定勝基,紅襪在這場拉鋸戰中,最終慘遭逆轉。

紅襪目前以63勝56敗排行美東第3,距離外卡名額僅剩2場勝差,而遊騎兵雖在美聯西區也排第3,但勝率僅.463,距離外卡名額還有10場勝差,想要前進季後賽挑戰連霸有一定難度。

Jonah Heim comes up BIG in the 10th at Fenway!



(MLB x GEICO) pic.twitter.com/vfjXIWygPu