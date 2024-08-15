MLB／同名同姓還同天生日！明星三壘手孟西與新秀在3A相見歡

道奇隊明星三壘手孟西（Max Muncy）五月中旬因傷缺陣，近期正在3A進行復健賽，而本日出戰運動家隊3A的賽事中，終於與同名同姓的後輩孟西相見歡，而老將孟西效力的道奇3A則是以10：8擊敗學弟孟西的運動家3A。

不只是名字相同，兩個人菜鳥時期同樣都是被運動家選中，更神奇的是，兩人的生日同樣都是8月25日。33歲的大孟西在2012年於第5輪被運動家選進，目前職業生涯累計189轟，2度入選明星賽；而21歲的小孟西則是在首輪就被挑走，本季繳出0.271/.367/.493的打擊三圍，本季有望升上大聯盟。

雖然是由大孟西的球隊贏球，但在個人表現上小孟西則完全不落人後，單場4安3打點，力壓5支1的大孟西。小孟西對於見到同名同姓的學長感到十分興奮，他說：「我的祖父母從大學時就一直關注他，所以我們早就知道他了。能見到他真的很酷。我來自洛杉磯，所以我經常聽到他的消息，也經常被問到關於他的問題。」 大孟西也說：「真的很酷，這種情況並不常見。」

Max Muncy variants finally meet 🤣



Max (left) was drafted by the A's in 2012

Max (right) was drafted by the A's in 2021



They also share a birthday: August 25th!



📸: @thatsamatch pic.twitter.com/WYZRsB15zu — MLB (@MLB) 2024年8月14日

根據美國社會安全局（SSA）的統計，兩人的名字「麥克斯威爾（Maxwell）」並不常見，此名稱在大孟西出生的90年代排名第161位，而在小孟西出生的千禧世代則是134位，更為兩人的同名同姓同生日一事添上更多巧合的色彩。不過兩人的不同點在於大孟西的中間名是「史蒂文（Steven）」，而小孟西則是「普萊斯（Price）」。