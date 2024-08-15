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MLB／太空人繼續升空！ 延長賽關鍵安打橫掃光芒奪8連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人近期勇奪8連勝，且後續有望繼續進補。 美聯社
太空人近期勇奪8連勝，且後續有望繼續進補。 美聯社

太空人隊作客光芒隊進行雙方3連戰最終戰，正規9局結束雙方1：1僵持不下，進入延長賽，最終在10局上由杜邦（Mauricio Dubon）敲出關鍵超前安，終場太空人便以2：1氣走光芒，不只是系列賽橫掃對手，同時也拿下本季最佳的8連勝。

本場比賽上演投手戰，太空人在第五局靠著潘尼亞（Jeremy Peña）的陽春砲先馳得點，沃爾斯（Taylor Walls）則在八局下半利用內野滾地球溜回本壘追平比數。正規九局結束雙方1：1進入延長，10局上半太空人在兩出局後發動攻勢，先是梅耶斯（Jake Meyers）獲得保送，接著上演盜壘成功，下一棒的杜邦把握機會，敲出中間方向平飛安打，幫助球隊超前比數。

下個半局太空人讓第九局就上場的終結者海德（Josh Hader）續投，他也投出3上3下成功關門。 太空人自8月7日與遊騎兵系列賽第2場開始，面對紅襪與光芒都未嘗敗績，戰績直線上升以65勝55敗排名美聯西區龍頭，接下來將與本季聯盟戰績墊底的白襪隊進行3連戰，太空人有望能將連勝場次繼續推進。

光芒 太空人

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