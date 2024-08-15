MLB／響尾蛇打爆洛磯豪奪6連勝 道奇分區王座面臨2隊衝擊

響尾蛇隊今天以11：4在主場力克洛磯隊，橫掃了與洛磯的系列賽，取得6連勝，同時也是近21戰的第18勝，與同樣火燙的教士隊有望一同衝擊國聯西區王者道奇隊的寶座。目前響尾蛇與教士2隊戰績相同，皆與道奇有著3場勝差。

響尾蛇今天在首局直接打爆洛磯先發投手戈登（Tanner Gordon），台美混血的卡洛爾（Corbin Carroll）先是獲得保送，下一棒麥卡錫（Jake McCarthy）敲安形成一三壘有人，隨後彼德森（Joc Pederson）敲出二壘安打，撲上二壘後洛磯發生傳球失誤，最後彼德森也回到本壘，形成「少棒全壘打」。

Eugenio Suárez with a MONSTER grand slam 😮‍💨 pic.twitter.com/sjQhtT6E50 — MLB (@MLB) 2024年8月14日

戈登的惡夢還沒結束，接著還發生捕手妨礙打擊、安打再加上觸身球形成滿壘，此時戈登又投出四壞保送，此後便退場休息，本戰只先發了0.2局，失的4分中有3分責失。響尾蛇靠著洛磯隊首局的一波亂流奠定勝基，接著在第二、五、六及七局共有7分進帳，包含第六局蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）將洛磯擊沉的滿貫砲，加上自家先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）繳出6局8K失3分的優質先發，終場以11：4擊垮洛磯。

本場賽後響尾蛇取得6連勝，近21場比賽豪奪18勝，戰績衝到了69勝53敗，與龍頭的道奇只差了3場勝差，值得注意的是同區的教士隊今天也奪勝，近22場比賽也狂掃19勝，目前戰績與響尾蛇隊完全相同，道奇受到近況非常火燙的2隊威脅，國聯西區的王座爭奪戰可能走向白熱化。