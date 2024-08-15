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MLB／速球與肩同高「皇家少主」照轟！ 大聯盟官方也驚嘆

聯合新聞網／ 綜合報導
惠特的怪力全壘打連大聯盟官方都發文讚嘆。 路透
惠特的怪力全壘打連大聯盟官方都發文讚嘆。 路透

皇家隊作客雙城隊的3連戰最終戰，皇家靠著德容（Paul DeJong）與「少主」惠特（Bobby Witt Jr.）同場開轟，以4：1擊敗雙城，避免了遭到橫掃的命運。而在3局上惠特的一支怪力全壘打更引起了不少關注。

3局上皇家以1：0領先，惠特與雙城先發瓦蘭德（Louie Varland）纏鬥到滿球數，最後瓦蘭投出肩膀高度的高位速球，惠特仍一棒轟進左外野牛棚區，為本季第24轟，擊球初速103.9英里（約167.2公里），MLB官方推文還寫道：「惠特你到底是怎麼把這球扛出去的！？」。

根據Statcast數據顯示，球場距離地面 4.07 英尺（約1.24公尺），這是自 2008 年Statcast啟用以來皇家球員擊出的全壘打中，進壘位置最高的一球。 當惠特被問到是怎麼將這顆速扛出大牆的，他回覆：「我只是試著跟上投手的節奏，接著就順其自然。」

瓦蘭德挨轟的這顆球是一顆96.8英里（約155.7公里）的火球，提到惠特的全壘打，瓦蘭德也認栽：「我沒想到他能打得這麼好，事實就是如此，球就是過牆了。」而惠特同時也以3成49打擊率高居全大聯盟第1。

MLB 惠特 皇家

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