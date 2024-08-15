聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／賈吉300轟史上最速助洋基大勝 比原紀錄快132場
洋基隊今天靠著8局上的6分大局，以10：2大勝白襪隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）也贊助一發三分砲，這發生涯第300轟讓他以955場、3431打數雙雙寫下史上最速300轟紀錄。
前6局打完白襪還以2：1領先，不過7局上佛度戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打先追平，威爾斯（Austin Wells）的適時安打又送回壘上的索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）超前比數。
8局上洋基隊又是一輪猛攻，單局5支安打，包含賈吉的三分砲、威爾斯「背靠背」陽春砲，一口氣將比數拉開到10：2。
賽前299轟的賈吉達成300轟生涯里程碑，耗費955場是史上最少，超越原本金納（Ralph Kiner）的1087場，3431打數則是超越貝比魯斯（Babe Ruth）的3831打數寫新低。
賈吉今天總計4打數2安打、3分打點，昨天敲出單場三響砲的索托則是在1局上開轟，全場2打數1安打另有3次四壞保送，威爾斯則是3安猛打賞加上3分打點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言