MLB／賈吉300轟史上最速助洋基大勝 比原紀錄快132場

洋基隊今天靠著8局上的6分大局，以10：2大勝白襪隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）也贊助一發三分砲，這發生涯第300轟讓他以955場、3431打數雙雙寫下史上最速300轟紀錄。

前6局打完白襪還以2：1領先，不過7局上佛度戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打先追平，威爾斯（Austin Wells）的適時安打又送回壘上的索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）超前比數。

8局上洋基隊又是一輪猛攻，單局5支安打，包含賈吉的三分砲、威爾斯「背靠背」陽春砲，一口氣將比數拉開到10：2。

AARON JUDGE BECOMES THE FASTEST PLAYER IN MLB HISTORY TO REACH 300 CAREER HOME RUNS!



(via @MLB) pic.twitter.com/xwi2Jn1W8Z — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年8月15日

賽前299轟的賈吉達成300轟生涯里程碑，耗費955場是史上最少，超越原本金納（Ralph Kiner）的1087場，3431打數則是超越貝比魯斯（Babe Ruth）的3831打數寫新低。

賈吉今天總計4打數2安打、3分打點，昨天敲出單場三響砲的索托則是在1局上開轟，全場2打數1安打另有3次四壞保送，威爾斯則是3安猛打賞加上3分打點。