MLB／投手大谷復健新進展！ 練投球速已達143公里
今年轉戰道奇隊的日籍球星大谷翔平自去年的手肘韌帶手術後，一直以「打者翔平」的角色出賽，但「投手大谷」也沒因此閒下來，大谷在打擊之餘也持續著投球的復健進度，今天他進行首次的平地蹲捕練投，據報導最快球速來到143公里。
根據《Full-Count》報導，今天是大谷翔平在去年動刀後，第一次在捕手蹲捕的情況下進行平地練投。《日刊體育》報導透露，大谷投了12球，其中一球被測到球速89英哩（約143.2公里）。
今天是大谷自本月13日後再度練投，根據《ESPN》報導，大谷有可能會在9月初重返投手丘，將在季後賽之前進行實戰投打練習。
本季專心於打擊的「打者翔平」目前以37轟暫居國聯全壘打王寶座，2成95打擊率則是國聯第5名，137支安打也高局國聯第2。
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