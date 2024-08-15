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MLB／釀酒人漏踩壘包 場邊克蕭眼尖抓到化解道奇危機

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊與釀酒人隊之戰出現漏踩壘包事件，現這件事的人竟然是在場邊的投手克蕭。 截圖自影片
道奇隊與釀酒人隊之戰出現漏踩壘包事件，現這件事的人竟然是在場邊的投手克蕭。 截圖自影片

道奇隊與釀酒人隊之戰出現漏踩壘包事件，歐提茲（Joey Ortiz）沒補踩二壘就直衝三壘被道奇抓包，也瞬間化解巨大危機，發現這件事的人竟然是在場邊的投手克蕭（Clayton Kershaw）。

4局下雙方平手時，歐提茲在1出局、二壘有人時敲出滾地球造成失誤，自己上壘外也讓釀酒人隊得到超前分，而下一棒圖蘭（Brice Turang）敲出的左外野二壘打，原本形成二、三壘有人的大好機會，但此時道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上投手丘。

羅伯茲召集內野開會後，用手指了指二壘隨後退場，而投手班達（Anthony Banda）將球傳往二壘促請裁決，結果三壘的歐提茲被判出局，原來是他看到外野飛球衝到二壘後，一度猶豫往一壘走回去一、兩步，但又衝往三壘時卻沒有再踩一次二壘。

圖蘭的二壘安打後來變成野手選擇上壘，而釀酒人也從1出局、二三壘有人變成2出局、二壘有人，喬里奧（Jackson Chourio）敲出滾地球出局也讓該局劃下句點。

有趣的是，發現歐提茲漏踩壘包的是今天不用登板的克蕭，促請裁決成功後，板凳區的隊友們紛紛跟克蕭擊掌、拍背致謝。

克蕭 歐提茲 道奇

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