MLB／被前自家球員5.1局賞8K 海盜遭教士橫掃苦吞10連敗

海盜隊作客教士隊的3連戰最終戰可謂兩樣情，教士先發投手培瑞茲（Martin Perez）5.1局就送出8K僅失1分，讓海盜以2：8吞下10連敗，而教士隊不只在主場風光橫掃對手，同時近期22戰狂勝19場，戰績在國聯西區已追上排名第2的響尾蛇。

本日教士率先發難，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與裴洛塔（David Peralta）都有全壘打表現，在前三局就打下今天全部的8分。而海盜也受制教士先發投手培瑞茲5.1局8K的強力封鎖，直到第6局巴特（Joey Bart）才從培瑞茲手中擊出陽春砲破蛋，此後雙方並無更多建樹，即便海盜在9局上追回1分，仍然無力回天。

培瑞茲今天面對老東家海盜威風八面，主投5.1局狂飆8K。 美聯社

值得注意的是，培瑞茲在今年前半球季都效力於海盜，但海盜選擇將其交易到教士，換來18歲潛力左投席曼尼茲（Ronaldys Jimenez），而培瑞茲今天面對老東家威風八面，教士總教練席爾特（Mike Shildt）給予培瑞茲高評價：「他非常偉大，是一個真正的老將。」

海盜近半個月戰績一落千丈，在731交易大限後的戰績是1勝12敗，近期則是慘澹的10連敗，與教士形成巨大反差，教士近22戰狂掃19勝，且是隊史自2007年以來連續8次系列賽戰績皆優於對手。