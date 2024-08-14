MLB／下半季手感超火燙 道奇勒克斯透露背後功臣：大谷翔平

大谷翔平今天敲出本季第37轟，而隊友勒克斯（Gavin Lux）也不遑多讓，扛出1發兩分砲幫助道奇7：2擊敗釀酒人，收下近期5連勝。在賽後受訪時勒克斯也指出，能夠上演精采打擊表現的背後功臣是大谷翔平。

今年從右腳前十字韌帶傷勢回歸，勒克斯上半季表現並不突出，打擊率僅2成13，4月打擊率更是下探1成75。拉克斯在受訪中分析：「當時我總被逼到2好球，感覺自己變得有些消極。」

不過下半季勒克斯揮別低迷狀態，打擊率高達3成47，敲出4轟外帶17分打點，攻擊指數1.026，明星賽後還曾入選單週MVP，而這本打擊武功祕笈就是大谷翔平。

勒克斯透露，他會經常在休息區向大谷詢問敵方投手的球路和軌跡，「他（大谷翔平）總能精確掌握情況，讓我上場打擊時，能提前預想對方會投出什麼球。」、「他是世上最棒的選手，所以我都會仔細聆聽他給出的建議，而他的判斷總是很準確。」