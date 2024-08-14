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MLB／紅人火球男再爆嘔吐事件 網友呼籲正視問題：可能致命

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人火球男格林今天對上紅雀發生嘔吐事件。 美聯社
紅人火球男格林今天對上紅雀發生嘔吐事件。 美聯社

紅人火球男格林（Hunter Greene）今天對上紅雀繳出優質先發表現，主投7局飆8K失1分，幫助球隊4：1取得系列賽第2勝。不過第5局時，格林突然在投手丘上嘔吐，教頭貝爾（David Bell）也坦言「不確定發生什麼事」。

事件發生在5局上半2人出局時，滿球數情況格林面對努特巴爾（Lars Nootbaar）投出最後1顆壞球後，轉過身用手套捂住嘴巴，但縫隙中突然噴出嘔吐物，格林隨即將手一開嘴巴並甩了甩手套。

不知道是不是受到身體狀況影響，他接下來發生兩次暴投，將努特巴爾送上3壘。好在最後1個出局數格林狀態回穩，賞給打者高曼（Nolan Gorman）三振解決危機，該局結束裁判也盡責的檢查格林手套。

撇除第5局發生的意外，格林今天扮演優質先發，主投7局飆出8K，僅被敲4安失掉1分，球隊終場也以4：1收下勝利。賽後，紅人教頭貝爾（David Bell）表示當下並沒有看到格林嘔吐，「無法確定到底發生什麼事，但我想在那之後他感覺好多了。」貝爾繼續補充：「比賽中有時會有想吐，但吐不出來的時候，或許他吐出來後身體有比較舒服一點。」

其實格林今年6月底對上海盜的時候就發生過類似問題，他當時提到會吐是因為天氣熱喝太多水。不過有網友認為事情一再發生恐怕就需要稍微正視，他甚至懷疑是投球機制讓格林短時間血壓上升太快，進而導致嘔吐，「這是一個可能致命的嚴重問題。」

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