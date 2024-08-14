MLB／菊池雄星轉戰太空人好投頻出 5.2局失1分助隊7連勝

日籍好手菊池雄星從藍鳥轉戰太空人後狀況極佳，今天對上光芒主投5.2局失1分，堪稱優質先發。再加上隊友布萊格曼（Alex Bregman）、潘尼亞（Jeremy Peña）陽春砲火力支援，終場3：2太空人在客場笑納7連勝，以64勝55敗暫居美聯西區龍頭。

菊池雄星開賽連續解決5人，2局下2人出局時被卡波雷拉（José Caballero）、洛伊（Josh Lowe）接連敲安，失掉1分。不過他也很快回穩，在第3到5局間僅被敲1安，兩度上演3上3下。

第6局菊池雄星再解決2人，不過隊友亞土維（Jose Altuve）發生守備失誤，讓對手成功上壘，菊池雄星也在這是被換下場，總計投5.2局飆5K，僅被敲3安失1分，拿下本季第6勝。贏下比賽後他本季防禦率下降為4.49，披上太空人戰袍的3場先發取得2勝，防禦率低至2.70。

打擊方面，第3局狄亞茲（Yainer Diaz）先敲適時安拿到1分，第5、6局則分別由布萊格曼、潘尼亞轟出陽春砲，最後靠著明星終結者海德（Josh Hader）關門成功，幫助太空人客場擊敗光芒，收下7連勝。