MLB／大谷翔平連6安都長打 道奇主帥：有掌握就會飛出去

道奇隊大谷翔平連兩天開轟，加上今天對釀酒人隊轟出的全壘打，已經連6支安打都是長打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱讚：「他只要有掌握住球，球就會飛出去。」

道奇隊今天以7：2擊敗釀酒人隊拿下5連勝，全隊敲出13支安打包含4轟，大谷翔平則是5打數1安打，在3局上把球轟到右外野觀眾席第二層，擊球初速109.3哩、飛行距離413呎。

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(via @Dodgers)pic.twitter.com/lHBF4sbqk7 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年8月14日

這是大谷連續兩天開轟，8月9支安打有5發全壘打，羅伯茲表示：「他只要瞄準好球帶內的球揮棒，掌握住球心就能夠把球打得很遠，形成長打。」

而大谷翔平最近6支安打分別是二壘打、全壘打、全壘打、三壘打、全壘打、全壘打，長打產量驚人，羅伯茲說：「我們不希望他打到好球帶下方的球，那樣容易形成滾地，現在對翔平來說是好的。」