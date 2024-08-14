快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／前國聯冠軍賽MVP兩度遭DFA 簽小聯盟約再轉戰大都會

聯合新聞網／ 綜合報導
羅沙里歐今日宣布與大都會簽下小聯盟合約，並前往3A球隊報到。 法新社
羅沙里歐今日宣布與大都會簽下小聯盟合約，並前往3A球隊報到。 法新社

前國聯冠軍賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）本賽季在接連被國民勇士指定讓渡（DFA）後，今日宣布與大都會簽下小聯盟合約，並前往3A球隊報到。

羅沙里歐本季兜兜轉轉，季初先是加盟國民，但因球隊拉上大物伍德（James Wood）而遭指定讓渡。回到老東家勇士後打擊狀態不見起色，再度被指定讓渡。他在兩支球隊共出賽91場，留下1成75打擊率、2成15上壘率和3成16長打率，外帶10轟35分打點，已沒有昔日身手。

而他最出色的賽季是在2021年，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）因傷缺陣，球隊找到他填補進攻火力。他也不負眾望，出賽33場繳出「標準化攻擊指數」（OPS+）134的成績（100為聯盟平均）。季後賽繼續火力全開，出賽16場整體攻擊指數破1，在國聯冠軍賽拿下系列賽MVP，是當時勇士問鼎世界大賽冠軍重要功臣。

雖然身手不復以往，但大都會仍可能給予機會。目前距離國聯外卡名額1場勝差的大都會在尋找外野手補強深度，以爭奪季後賽門票。他們先是迎來溫克（Jesse Winker）並下放史都華（DJ Stewart）到3A，這次再延攬羅沙里歐，希望他能找回棒子，為球隊提供火力。

MLB Rosario 勇士 國民 大都會 羅沙里歐

相關新聞

MLB／紅人火球男再爆嘔吐事件 網友呼籲正視問題：可能致命

紅人火球男格林（Hunter Greene）今天對上紅雀繳出優質先發表現，主投7局飆8K失1分，幫助球隊4：1取得系列賽第2勝。不過第5局時，格林突然在投手丘上嘔吐，教頭貝爾（David Bell）也

MLB／菊池雄星轉戰太空人好投頻出 5.2局失1分助隊7連勝

日籍好手菊池雄星從藍鳥轉戰太空人後狀況極佳，今天對上光芒主投5.2局失1分，堪稱優質先發。再加上隊友布萊格曼（Alex Bregman）、潘尼亞（Jeremy Peña）陽春砲火力支援，終場3：2太空

MLB／前國聯冠軍賽MVP兩度遭DFA 簽小聯盟約再轉戰大都會

前國聯冠軍賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）本賽季在接連被國民、勇士指定讓渡（DFA）後，今日宣布與大都會簽下小聯盟合約，並前往3A球隊報到。 羅沙里歐本季兜兜轉轉，季初先是加盟國民

MLB／大谷翔平連6安都長打 道奇主帥：有掌握就會飛出去

道奇隊大谷翔平連兩天開轟，加上今天對釀酒人隊轟出的全壘打，已經連6支安打都是長打，總教練羅伯茲（Dave Roberts...

MLB／水手強投柯比變發球機！3.2局狂失11分生涯最慘

水手明星柯比（George Kirby）今天掛帥先發迎戰老虎，沒想到卻投出生涯最慘表現。僅投3.2局狂掉11分，最終水手也以1：15慘遭血洗，中止近期4連勝。 柯比以精準控球聞名，但今天卻成「老

MLB／索托生涯首度3響砲轟爆白襪 9局上揮空笑出來

昨天慘敗給白襪隊的洋基隊，今天靠著天才強打索托（Juan Soto）生涯首次的單場三響砲、灌進4分打點，以4：1獲勝扳回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。