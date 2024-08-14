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MLB／前國聯冠軍賽MVP兩度遭DFA 簽小聯盟約再轉戰大都會
前國聯冠軍賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）本賽季在接連被國民、勇士指定讓渡（DFA）後，今日宣布與大都會簽下小聯盟合約，並前往3A球隊報到。
羅沙里歐本季兜兜轉轉，季初先是加盟國民，但因球隊拉上大物伍德（James Wood）而遭指定讓渡。回到老東家勇士後打擊狀態不見起色，再度被指定讓渡。他在兩支球隊共出賽91場，留下1成75打擊率、2成15上壘率和3成16長打率，外帶10轟35分打點，已沒有昔日身手。
而他最出色的賽季是在2021年，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）因傷缺陣，球隊找到他填補進攻火力。他也不負眾望，出賽33場繳出「標準化攻擊指數」（OPS+）134的成績（100為聯盟平均）。季後賽繼續火力全開，出賽16場整體攻擊指數破1，在國聯冠軍賽拿下系列賽MVP，是當時勇士問鼎世界大賽冠軍重要功臣。
雖然身手不復以往，但大都會仍可能給予機會。目前距離國聯外卡名額1場勝差的大都會在尋找外野手補強深度，以爭奪季後賽門票。他們先是迎來溫克（Jesse Winker）並下放史都華（DJ Stewart）到3A，這次再延攬羅沙里歐，希望他能找回棒子，為球隊提供火力。
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