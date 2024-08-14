MLB／水手強投柯比變發球機！3.2局狂失11分生涯最慘

水手明星柯比（George Kirby）今天掛帥先發迎戰老虎，沒想到卻投出生涯最慘表現。僅投3.2局狂掉11分，最終水手也以1：15慘遭血洗，中止近期4連勝。

柯比以精準控球聞名，但今天卻成「老虎隊的發球機」。1局下先失1分，第2局找回手感，投出3上3下。不過第3局遭遇大亂流，被傷癒回歸的卡本特（Kerry Carpenter）敲出1支陽春砲，再加上馬德里斯（Bligh Madris）、羅傑斯（Jake Rogers）的安打串聯，單局失掉4分。

4局下狀況更慘，卡本特先是用1發兩分砲進帳今天第2轟，接著羅傑斯更是夯出滿貫全壘打。在失掉6分後柯比也被換了下場，留下主投3.2局被敲12安、失11分1保送的生涯最慘戰績，賽後防禦率增至3.42。

史庫柏。 美聯社

相比柯比的慘澹狀態，老虎先發王牌史庫柏（Tarik Skubal）則是上演完美壓制，主投6局僅失1分，飆出9K。這場比賽獲勝後他本季戰績14勝，獨居大聯盟勝投王，賽後防禦率2.53是防禦率王，累積180次三振則是美聯最多、全大聯盟中排第2，因此史庫柏暫居美聯投手3冠王，依然是美聯塞揚大熱門。