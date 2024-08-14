MLB／道奇大物只投4場就動TJ 山本由伸傷後第3次練投狀態佳
道奇隊25歲菜鳥先發投手萊恩（River Ryan）因右前臂緊繃進傷病名單，如今確定要TJ韌帶置換手術，賽季提前報銷，可能要到2026年賽季才能回歸。
萊恩是道奇農場排名第4的大物，他登上大聯盟後先發4場，主投20.1送出18次三振，防禦率僅1.33，每局被上壘率1.18。不過他在8月11日面對海盜隊時，因右前臂緊繃提前退場，受訪時提到第3局就感到不適。
道奇本季先發投手有11人至少進過1次傷病名單，羅伯茲表示，「這很有挑戰性，我同情每個人，因為這是他們的職業，我清楚有多艱難。」
好消息是，道奇日籍強投山本由伸今天在牛棚練投40球，這是他傷後第3次練球，接下來預計在當地時間8月16日丟2局模擬賽，9月重返大聯盟。羅伯茲提到，「對於山本由伸的球速和控球，道奇非常開心。」
山本由伸以12年3.25億美元大約加入道奇，本季先發14場，主投74局投出84K，防禦率2.92，每局被上壘率1.25。
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